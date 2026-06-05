La activista y diputada Eufrosina Cruz dio a conocer que se sumó otra entidad a la Cruzada Nacional contra el Matrimonio Infantil en México: van 14 estados.
De acuerdo con el artículo 209 Quáter del Código Penal Federal, se castiga con hasta quince años de cárcel y hasta dos mil quinientos días de multa la cohabitación forzada de menores.
Sin embargo y acorde con lo dado a conocer por Eufrosina Cruz, los estados no han homologado sus respectivos códigos penales y en varios se considera sólo falta administrativa.
Esto deriva en que si bien el matrimonio infantil no se permita ante un juez, continúe la cohabitación forzada de los menores de edad al ser obligados por sus padres.
Cruzada Nacional contra el Matrimonio Infantil en México suma 14 estados
En sus redes sociales, Eufrosina Cruz celebró que este miércoles 3 de junio el estado de Baja California Sur se sumó a la Cruzada Nacional contra el Matrimonio Infantil en México.
Acorde con lo dado a conocer por Eufrosina Cruz, con apoyo de la diputada Guadalupe Saldaña se aprobó en el Congreso de Baja California Sur la tipificación del delito.
La suma de Baja California Sur a la Cruzada Nacional contra el Matrimonio Infantil hace que la causa cuente con los estados:
- Baja California
- Hidalgo
- Querétaro
- Zacatecas
- Colima
- Campeche
- Chiapas
- Estado de México
- Guerrero
- Oaxaca
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
Y es que, como aseguró Eufrosina Cruz en entrevista con Pamela Cerdeira, Baja California Sur es uno de los sitios turísticos en los que se observa el turismo sexual infantil.
Por lo cual declaró como urgente que la cohabitación forzada se tipifique en cada uno de los 32 estados pese a lo que es justificado como “costumbre”.
Eufrosina Cruz busca tipificar la cohabitación forzada en los 32 estados de México
Para MVS Noticias, Eufrosina Cruz aseveró que recorrerá los 32 estados para que se sumen a la Cruzada Nacional contra el Matrimonio Infantil y homologuen el delito.
Explicó que hay varios estados que ya presentaron la iniciativa de proyecto; sin embargo, también denunció que no se le da la urgencia que el delito amerita.
Esto derivado del señalamiento de “usos y costumbres” para justificar el abuso infantil, por lo que congresos han señalado que deben someterlo a mesas de diálogo.
Eufrosina Cruz señaló que el congreso de Sinaloa está por aprobar el delito, así como Sonora, Jalisco y Tabasco, para prohibir la cohabitación forzada de menores.