En un encuentro con reporteros critican a Rosario Piedra Ibarra por silencio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante hechos de violencia en México.

Rosario piedra, titular de la CNDH acudió a la Cámara de Senadores para inaugurar una exposición de dibujos infantiles pero tras una serie de preguntas sobre violaciones a los derechos humanos, entre otras decidió no responder.

Aunque en un principio, sí respondió una sola pregunta a reporteros.

“Vamos a acompañar” dice Rosario Piedra antes de silencio ante preguntas de hechos de violencia en México

La única declaración que decidió emitir Rosario Piedra Ibarra sobre diferentes preguntas de reporteros sobre el silencio de la CNDH ante recientes hechos de violencia en México fue un “vamos a acompañar”.

Esto después de que los reporteros preguntaran por temas como la represión en las marchas que se vivieron en la plancha del Zócalo capitalino, violencia hacia reporteros y la violencia generalizada en el país.

Rodeada de reporteros, así como de personal de la Cámara de Senadores y su seguridad personal Rosario Piedra decidió no contestar a estos cuestionamientos.

Sólo trataba de salir del lugar aunque no podía avanzar mucho debido a la insistencia de los reporteros de obtener alguna declaración de la titular de la CNDH en México.

Pese a las preguntas, Rosario Piedra decidió no responder mientras sólo se le veía incómoda tratando de salir del lugar.

‼️EXTRA‼️ La presidenta de la @CNDH , Rosario Piedra, guarda silencio ante la preguntas del porqué la Comisión no alza la voz por las víctimas en el país.



En medio de empujones de su equipo, ella sólo expresó: “vamos a acompañar”, pero su opción fue quedarse callada ante las… pic.twitter.com/kYYTQF9qjb — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) December 11, 2025

Por este silencio es que Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH fue ampliamente criticada en redes sociales.

En tanto el mismo día, la CNDH emitió un comunicado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Donde se asegura que Rosario piedra trabaja para que no se repitan prácticas que lastimaron la dignidad de México.

Además de ser “verdadera defensoría que privilegie la prevención, porque proteger los derechos humanos significa anticiparse al daño”, pero no respondieron por esta vía ningún cuestionamiento de los reporteros en la Cámara de Senadores.