La líder del colectivo de Madre Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, pidió la renuncia de Rosario Piedra Ibarra a su cargo como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Así lo planteó la activista durante la cuarta Mesa de Diálogo entre Colectivos de Buscadores y la Secretaría de Gobernación (Segob) que se llevó a cabo este viernes 11 de abril.

Pero, ¿cuál fue la razón por la que Ceci Flores pidió que Rosario Piedra Ibarra renuncie a la CNDH? Te contamos lo que dijo la activista durante el encuentro.

En busca de fortalecer las estrategias de búsqueda de personas desaparecidas, el gobierno federal dio inicio a una serie de mesas de diálogo con colectivos dedicados a la búsqueda de personas.

Como parte del proyecto que arrancó el pasado 7 de abril, este viernes 11 se llevó a cabo el cuarto encuentro en el que estuvo presente Ceci Flores, líder del colectivo de Madre Buscadoras de Sonora.

Abordada por medios de comunicación, la activista manifestó su inconformidad con la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, de quien incluso pidió que renuncie al cargo que ostenta.

Así lo demandó Ceci Flores al acusar que aun cuando estaba pactado que Rosario Piedra Ibarra acudiera a la mesa de diálogo de este 11 de abril, la funcionaria no se presentó en el encuentro.

Al advertir que la titular de a CNDH se ausentó de la reunión porque está consciente de que sería confrontada por los activistas, Ceci Flores señaló que debe renunciar a su puesto.

En ese sentido, la activista afirmó que al no hacer acto de presencia en la cuarta mesa de diálogo entre autoridades y colectivos, Rosario Piedra Ibarra demostró que no le interesan las desapariciones.

Por ello, reiteró que si la ombudsperson no tiene interés en dialogar con los buscadores de personas desaparecidas, lo más adecuado es que presente su renuncia al cargo de titular de la CNDH.

“Pedimos la renuncia (de la tituar) de la Comisión de Derechos Humanos, ya que se ve de momento que no vino a la reunión, que no le interesan el tema de las víctimas (...) si no le interesa, entonces ¿para qué la queremos? ¿Para qué queremos a una persona que solamente reciba a las personas que puede manipular? A nosotros no nos puede manipular"

Ceci Flores