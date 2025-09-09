Fue anunciada una protesta en la Torre de Pemex para el martes 9 de septiembre 2025, por parte de contratistas y proveedores; instalarán plantón indefinido.
Desde hace varios meses, tanto contratistas como proveedores han realizado protestas cerca o sobre vialidades que se dirigen a instalaciones de Pemex.
Una de ellas tuvo lugar el pasado 25 de agosto sobre Bahía del Espíritu Santo, cerca de la Torre de Pemex que está ubicada en la avenida Marina Nacional, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX).
Contratistas y proveedores alistan protesta en Torre de Pemex el martes 9 de septiembre
Este lunes 8 de septiembre, proveedores y contratistas anunciaron que el martes 9 de septiembre instalarán un plantón indefinido en la Torre de Pemex como protesta ante la falta de pagos que se adeudas desde 2024.
Quienes realizarán la protesta en Torre de Pemex son contratistas y proveedores de distintos centros de trabajo cerca de la refinería Salina Cruz, en Oaxaca, así como de Minatitlán, Veracruz.
Acorde con lo señalado, Pemex debe a los contratistas y trabajadores más de 430 mil millones de pesos desde 2024 y algunos de 2023, deuda que ha afectado a las pequeñas empresas del sector petrolero.
Ya que afirman Pemex ha dado prioridad al pago de adeudos de grandes empresas, por lo que no se ha cubierto en su totalidad ya que se les han pagado 200 mil millones de pesos en abril de 2025, pero no sería suficiente.
Por lo cual, proveedores y contratistas no alcanzan a cubrir sus obligaciones fiscales y se han visto obligados a despedir trabajadores como hipotecar o adeudar a sus proveedores y contratistas, ya que los bancos tampoco quieren dar financiamiento.
Protestas de contratistas y proveedores en Torre de Pemex y otros estados van en aumento
El 25 de agosto, proveedores y contratistas de diferentes estados instalaron un plantón en la Torre de Pemex, por el adeudo de Petróleos Mexicanos, que incluyó un rápido cierre de una vialidad aledaña.
Proveedores y contratistas de Pemex que protestaban en la Torre eran tanto de Minatitlán, Veracruz como:
- CDMX
- Nuevo León
- Tabasco
Como advirtió en ese momento el representante de los proveedores y contratistas, permanecerían en plantón frente a la Torre de Pemex en CDMX hasta que se les diera una respuesta por los pagos.
Mientras que ese mismo día cumplían 100 días de plantón en las inmediaciones de la refinería Lázaro Cárdenas, en Veracruz, ya que los proveedores y contratistas de Pemex mantienen bloqueos en las calles aledañas.
Igualmente, el 4 de septiembre, contratistas de Oaxaca también protestaron frente a la refinería de Salina Cruz, por la falta de pagos; con anterioridad hubo una manifestación similar en Villahermosa, Tabasco.