Ana Lilia Rivera se conmovió hasta las lágrimas al ser designada como coordinadora de Morena en Tlaxcala rumbo a las elecciones 2027.

En su primer discurso, la senadora con licencia dijo que es una coordinadora humana y humilde, pero a la vez capaz y preparada para los retos que vienen.

“Esta Cuarta Transformación… hoy tiene una coordinadora humana, humilde, pero también capaz, preparada y fuerte para enfrentar los retos que vienen” Ana Lilia Rivera, coordinadora de Morena en Tlaxcala

Ana Lilia Rivera, visiblemente emocionada dijo: “hace unos minutos toda mi vida pasó ante mis ojos porque en esta vida todo pasa y todo queda, lo nuestro es andar, andar haciendo caminos, que es lo que he hecho toda mi vida”.

Ana Lilia agradece a Tlaxcala por elegirla como coordinadora

Ana Lilia Rivera agradeció al pueblo de Tlaxcala por los resultados en la encuesta del proceso interno rumbo a las elecciones 2027.

“Agradezco profundamente, con humildad, con respeto y con profunda responsabilidad al gigante pueblo de Tlaxcala, indomable, guerrero, invencible y un pueblo de convicciones, libre, por encima de cualquier cosa”, dijo tras protestar y recibir la constancia que la acredita como coordinadora de Morena.

A la vez, agradeció a la dirigencia de Morena, Ariadna Montiel, a la organización de Morena a cargo de Citlalli Hernández y a los compañeros que participaron en el proceso.

Ana Lilia Rivera se compromete a seguir recorriendo Tlaxcala

Ana Lilia Rivera se comprometió a seguir recorriendo las calles y la cercanía con el pueblo, como dijo lo ha hecho durante 29 años ahora que empiece el proceso electoral rumbo a 2027.

Durante su discurso recordó las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum seguir caminando con el pueblo pero también de defensa de la soberanía.