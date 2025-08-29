Si estás por mandar un paquete a Estados Unidos, aquí te decimos cuáles son tus opciones ante la suspensión de Correos de México por un nuevo impuesto incluido en los aranceles del gobierno de Donald Trump.

El 27 de agosto de 2025, el Servio Postal Mexicano (Sepomex) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dieron a conocer a través de un comunicado la suspensión temporal de los envíos de paquetería y postales a Estados Unidos.

Esto previo a que el gobierno de Estados Unidos comience la aplicación de nuevos aranceles a los paquetes que reciban de cualquier país, impuestos que entrarán en vigor a partir del viernes 29 de agosto de 2025.

Así puedes enviar paquetes a Estados Unidos ante la suspensión de Correos de México

Ante la incertidumbre por la suspensión de envíos de paquetes a Estados Unidos por Correos de México, te compartimos otros servicios de paquetería que podrías elegir para poder realizar tus envíos:

Redpack

Estafeta

FedEx

UPS

DHL

Entre estas opciones existen diversos precios en el servicio, las cuales te podrían ayudar a realizar tus envíos en tiempo y forma.

Es importante precisar que servicios como DHL, FedEx y UPS ofrecen también la posibilidad de realizar envíos express, los cuales según la ubicación de destino podrían hacer llegar tus paquetes de 1 a 3 días hábiles.

En tanto, los servicios regulares ofrecen la posibilidad de enviar tus paquetes de 4 a 15 días hábiles.

Para ello es importante que llenes bien tu información aduanera, para evitar retrasos en el envío de tus paquetes.

De igual forma y si lo prefieres, puedes considerar la opción de agentes de carga, los cuales juntan paquetes de diversas personas y brindar en el servicio de entrega en Estados Unidos.

Paquetes enviados de México a Estados Unidos (RDNE Stock project / Pexels)

Correos de México suspende envíos de paquetería a Estados Unidos por aranceles de Donald Trump

Correos de México anunció la suspensión temporal de los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos debido a los aranceles del gobierno de Donald Trump.

De acuerdo con Sepomex) y la SRE, la suspensión temporal de los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos inició el miércoles 27 de agosto de 2025, solo dos días antes de que entren en vigor los nuevos aranceles de Donald Trump a los servicios de paquetería de todo el mundo.

La decisión de Correos de México tiene lugar luego de que la administración de Donald Trump emitiera la Orden Ejecutiva 14324, mediante la cual canceló la entrada libre de paquetes con mercancías cuyo valor sea inferior a 800 dólares, unos 15 mil pesos mexicanos , aproximadamente.