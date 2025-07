Donald Trump envió una carta el pasado viernes 11 de julio a Claudia Sheinbaum para informarle que Estados Unidos impondrá aranceles a México; estas son las razones que dio sobre el impuesto.

Donald Trump explicó que Estados Unidos impuso aranceles a México a principios de año para que el país combatiera la crisis del fentanilo, pero los esfuerzos del gobierno mexicano no han sido suficientes.

En la carta se asegura que México “aún no ha detenido a los cárteles que intentan convertir a toda América del Norte en un patio de recreo del narcotráfico”, por lo que impuso nuevamente aranceles.

Asimismo, Donald Trump calificó como “personas despreciables” a los narcotraficantes mexicanos que serían los principales causantes de la crisis de fentanilo en Estados Unidos.

La carta de Donald Trump dice lo siguiente:

Estimada Presidenta:

Es un gran honor para mí enviarle esta carta, ya que demuestra la fortaleza y el compromiso de nuestra relación comercial, y el hecho de que Estados Unidos de América ha acordado continuar trabajando con México. A pesar de nuestra sólida relación, recordará que Estados Unidos impuso aranceles a México para lidiar con la crisis del fentanilo en nuestra nación, la cual es causada, en parte, por el fracaso de México para detener a los cárteles, que están compuestos por las personas más despreciables que jamás haya caminado sobre la Tierra, de introducir estas drogas en nuestro país.

México me ha estado ayudando a asegurar la frontera, PERO lo que México ha hecho no es suficiente. México aún no ha detenido a los cárteles que intentan convertir a toda América del Norte en un patio de recreo del narcotráfico. Obviamente. ¡No puedo permitir que eso suceda! A partir del 1 de agosto de 2025, cobraremos a México un arancel del 30% sobre los productos mexicanos enviados a Estados Unidos, aparte de todos los aranceles sectoriales.

Las mercancías transbordadas para evadir aranceles más altos estarán sujetas a ese arancel más alto. Como saben, no habrá arancel si México, o las empresas dentro de su país, deciden construir o fabricar productos dentro de Estados Unidos y, de hecho, haremos todo lo posible para obtener las aprobaciones de manera rápida, profesional y rutinaria. En otras palabras, en cuestión de semanas.

Si por alguna razón deciden aumentar sus aranceles, estos, sea cual sea la cifra que elijan, se agregarán al 30% que cobramos.

Además, debo mencionar que el flujo de fentanilo es, sin duda, el mayor desafío que tenemos con México, que tiene leyes restrictivas y políticas no comerciales y barreras de entrada, lo que puede generar déficits comerciales incuestionables contra Estados Unidos. El déficit comercial es un gran desgaste para nuestra economía y, de hecho, para nuestra seguridad nacional.

Traducción de la carta de Donald Trump, presidente de Estados Unidos