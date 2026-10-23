En medio de las protestas de trabajadores del sector salud, el diputado Ricardo Monreal solicitó que los cambios a la Modalidad 40 del IMSS sean revisados por el Congreso.

El decreto tiene una naturaleza jurídica específica, proviene del Ejecutivo y es facultad del Ejecutivo para resolver y atender un problema; pero si queremos tener una disposición de carácter general, impersonal, obligatoria y coercitiva, es conveniente transformarla en disposición jurídica dentro del sistema jurídico normativo, y estamos viendo esa posibilidad. Ricardo Monreal

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados explicó que, si bien el decreto presidencial busca hacer frente a fraudes y pagos irregulares, es necesario que sea discutido por los legisladores del Congreso.

Según Ricardo Monreal, tener una norma de carácter general, impersonal, obligatoria y coercitiva, resulta conveniente convertirla en una disposición integrada al sistema jurídico normativo.

Ricardo Monreal respalda decisión de Claudia Sheinbaum sobre Modalidad 40

En entrevista con medios, Ricardo Monreal señaló que cualquier diputado puede presentar la iniciativa para discutir la Modalidad 40, subrayando que la bancada de Morena ya se encuentra revisando el proyecto.

Además, expresó el respaldo de la mayoría parlamentaria a la decisión tomada por la presidenta Claudia Sheinbaum, calificándola como una medida oportuna, correcta y socialmente responsable.

Ante los cuestionamientos sobre posibles inconsistencias con la legislación vigente, aseguró que el Congreso trabajará para armonizar las normas y dotarlas de congruencia jurídica.

Modalidad 40 (Michelle Rojas)

Ricardo Monreal pide no estigmatizar a trabajadores del IMSS por Modalidad 40

Respecto a las anomalías detectadas en la Modalidad 40, Ricardo Monreal subrayó la necesidad de profundizar en las investigaciones para deslindar responsabilidades, sin culpar ni estigmatizar a los trabajadores.

Asimismo, reiteró que los derechos de la clase trabajadora son irrenunciables, por lo que legisladores cuidarán en todo momento la estabilidad de los trabajadores del IMSS.