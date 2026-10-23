En conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal aseguró el respaldo al decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum que modifica la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Vamos a respaldar a la presidenta”, expresó Ricardo Monreal; el diputado aseguró que “la mayoría legislativa lo hará para eliminar cualquier sombra de fraude o simulación” ante la controversia a la Modalidad 40 del IMSS.

En su respaldo a Claudia Sheinbaum por decreto que modifica la Modalidad 40 del IMSS, el diputado Ricardo Monreal también dejó en claro que “la presidenta está actuando responsablemente”.

Análisis jurídico sobre decreto que modifica la Modalidad 40 del IMSS será concluido en la semana: Ricardo Monreal

Ante el estudio del decreto que modifica la Modalidad 40 del IMSS en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal dijo que el análisis jurídico se está llevando a cabo.

“Sobre el análisis jurídico se concluirá a finales de semana” apuntó Ricardo Monreal, tras asegurar que se les respetarán los derechos a los inscritos, pues no habrá modificación para ellos.

Asimismo, Ricardo Monreal refrendó su apoyo y respeto a todos los trabajadores “Morena no hará nunca un pronunciamiento contra de los trabajadores”, así como precisó que en la legislación siempre se busca ayudar aprobando leyes a favor.