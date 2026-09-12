El vocero a nivel nacional de Somos, Fernando Belaunzarán, anunció que la Comisión de Justicia del partido político iniciará una investigación por la pelea campal durante la asamblea en Chiapas.

“Se dieron lamentables hechos que la Comisión de Justicia investigará” Fernando Belaunzarán, vocero de Somos

Así lo dio a conocer por medio de un mensaje en el que reprobó lo ocurrido y sostuvo que se revisará quiénes fueron los militantes que participaron en la pelea campal.

Cabe destacar que la riña durante la asamblea de Somos en Chiapas, se desató debido a diferencias por la definición de dirigencia estatal del partido político.

Pelea campal en asamblea en Chiapas será investigada por Comisión de Justicia de Somos

Rumbo a las elecciones 2027, el partido político de reciente creación, Somos, ha realizado procesos en todo el país para establecer las respectivas direcciones estatales.

Sin embargo, en el estado de Chiapas la dirigencia no ha logrado definirse debido a que la asamblea en la que se concretaría, terminó en una pelea campal que se advirtió, se va a investigar.

En su publicación, Fernando Belaunzarán resaltó que la asamblea de Somos en Chiapas se suspendió debido a que la planilla registrada no logró los votos necesarios.

Comisión de Justicia de Somos investigará pelea campal en asamblea en Chiapas (@ferbelaunzaran/X)

Asimismo, reconoció los incidentes ocurridos, los cuales calificó como “lamentables” y señaló que la Comisión de Justicia del partido políticos iniciará una investigación.

Sobre ello, el vocero de Somos explicó que se verificará la militancia de “quienes faltaron a la civilidad democrática” y se actuará con rigor, pues afirmó que la violencia no tiene cabida.

¿Por qué se desató una pelea campal en la asamblea de Somos en Chiapas?

La mañana del jueves 10 de septiembre de 2026, la asamblea del partido Somos en el estado de Chiapas terminó en una pelea campal entre los asistentes que se reunieron en Tuxtla Gutiérrez.

El conflicto entre los militantes estalló debido a qu

e surgieron acusaciones de presuntas irregularidades en el registro de delegados, así como inclusión arbitraria de personas no acreditadas para votar.

La tensión escaló cuando los asistentes encararon a Jesús Alfaro Morales por buscar la dirigencia de Somos, lo que derivó en reclamos, empujones, insultos y agresiones físicas entre los bandos.

La pelea campal registrado en Chiapas obligó a los organizadores a cancelar la sesión de inmediato, dejando en manos del comité nacional la revisión de las inscripciones para reprogramar la elección.