Por mayoría de dos votos a uno, un tribunal federal revocó la suspensión definitiva que impedía a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) continuar con la construcción de una Casa de Descanso en la Laguna de Bacalar.

Los magistrados Lina Victoria Bolio Pasos y Aaron Pereira Lizama -ambos electos en la pasada elección judicial extraordinaria-, votaron a favor.

Mientras que Teddy Abraham Torres López, ministro y abogado que a la par cuenta con un doctorado en Derechos Humanos, desaprobaron la casa de descanso en Bacalar por el daño ambiental que causará la construcción.

Construcción de Sedena causará serio daño ambiental

Pese a las advertencias de la iniciativa PROJUC, y de la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), el Poder Judicial avala la construcción de la Casa de Descanso de la Sedena.

El 15 de abril de este 2025, la DMAS promovió un amparo para frenar la construcción argumentando irregularidades ambientales serias.

De acuerdo al reporte de Animal Político, indicó que para la construcción no se realizaron estudios y tampoco hubo una manifestación de impacto ambiental.

Ante esto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aseguró que no era una construcción sino remodelación y mantenimiento, pero no convenció a vecinos, organizaciones y mucho menos expertos.

Estos advirtieron sobre el riesgo de daño ecológico y la proximidad al cuerpo lagunar.

Testimonios de vecinos revelaron que había excavaciones y que se construía una alberca cerca de la laguna, que se derribaron árboles y se alteró visualmente el entorno patrimonial cerca del Fuerte de San Felipe.

Por ello, el juez David Pacheco Monroy concedió la suspensión inicial de la construcción y en junio fue la definitiva.

Acusan irregularidades ambientales series en construcción de casa de descanso de la Sedena (Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro / Elizabeth Ruiz)

Casa de Descanso en Bacalar es una residencia para militares

Fue en marzo de 2025 cuando la Sedena comenzó la construcción de la Casa de Descanso, la cual aseguran es en realidad una residencia de lujo para militares de alto mando.

Bajo el argumento de crear un espacio donde militares puedan recuperarse física y mentalmente, la construcción inició ocho meses atrás en Laguna de Bacalar, Quintana Roo.

Sin embargo, tras investigaciones periodísticas e inspecciones judiciales se comprobó que el proyecto beneficiará a altos mandos, quienes gozarán de una propiedad con:

Alberca

Bar

Jacuzzi

Estacionamiento.