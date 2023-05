La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lanzó un comunicado en el que asegura que se ha informado el espionaje al subsecretario Alejandro Encinas, así como a activistas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no usa el programa Pegasus.

De acuerdo con el pronunciamiento compartido desde redes sociales, la CNDH aseguró que el gobierno actual trabaja para defender los derechos de la ciudadanía.

Asimismo, aseguró que a la institución le resultan lamentables los trascendidos que aseguran que el espionaje a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, provengan del gobierno de AMLO.

La CNDH lamentó los “trascendidos” relacionados con el espionaje a Alejandro Encinas y activistas de derechos humanos con Pegasus aseguren que éstas acciones salgan del gobierno de AMLO.

De acuerdo con la comisión, le llama la atención que se puedan “estar dando este tipo de prácticas” contra un alto funcionario como Alejandro Encinas, así como a activistas.

Además, resaltó que desde hace varios meses se está investigando el espionaje en México, sobre todo desde el sistema Pegasus.

Asimismo, señaló que se han integrado varios expedientes ante la queja presentada por personas defensoras de derechos humanos y periodistas por ataques informáticos realizados entre 2015 y 2016.

La CNDH resaltó que se emitieron recomendaciones para la regulación jurídica para la adquisición y uso de “tecnologías para la vigilancia, intervención y recolección de datos de personas en territorio nacional”.

Por otra parte, aclaró que es importante esclarecer quién está detrás de “este tipo de prácticas que, a todas luces” son condenables e inadmisibles para un Estado democrático como el de AMLO.

AMLO recomendó al Alejandro Encinas, no hacer nada sobre el supuesto espionaje en su contra por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con Pegasus.

El presidente reconoció que Encina sí abordó el tema con él cuando el New York Times le pidió una versión para su publicación periodística sobre el esqionaje.

Sin embargo, AMLO le pidió no hacer nada porque su gobierno nunca ha tenido la intención de espiar a nadie.

“Me lo comentó y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie. Pero si lo espiaron, no sé. (Reportera: ¿O sea qué fue lo que le comentó entonces?) Que le había preguntado del New York tomes que si era espiado y el contestó que probablemente sí, nomas que ¿de parte de quién?”

