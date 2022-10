Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, entra en polémica con The New York Times por caso Ayotzinapa: “no descalifiqué mi propio trabajo”, asegura.

Alejandro Encinas respondió a The New York Times luego de su reportaje “El caso de Ayotzinapa se resolvió en México. Hasta que las pruebas se desmoronaron”, en donde aseguran que el propio subsecretario indicó que sus pruebas no son sólidas.

Dicha declaración generó gran polémica, al acusar que algunas de las pruebas , incluyendo las capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp utilizadas para generar una crónica de los hechos, no fueron verificadas como reales.

Sin embargo, ante el señalamiento del medio de información, Alejandro Encinas señaló que se encuentra sorprendido por lo dicho por el medio, pues aunque sí otorgó una entrevista, él “no auto descalificó su trabajo”.

The New York Times pone en duda la veracidad de las pruebas del caso Ayotzinapa

Durante la conferencia mañanera de hoy 27 de octubre, Alejandro Encinas respondió al reportaje de The New York Times publicado el pasado 26 de octubre, en donde aseguran:

“El líder de la comisión de la verdad dijo que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real” The New York Times

En el reportaje señalan que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presionó a Alejandro Encinas para entregar resultados en la investigación, lo que lo habría llevado a tratar de negociar con Tomás Zerón, implicado en el caso, y utilizar evidencia no verificada.

Asimismo, se indica que fue el propio Alejandro Encinas quien indicó que existen pruebas que se han desechado, “no hay elementos suficientes para acreditar” e inclusive, que existe la posibilidad de que la fuente que entregó dichos mensajes los haya fabricado.

The New York Times asegura que Encinas dijo que en dicha investigación y la recolección de pruebas “todo es posible”, ya que “ el 100 por ciento seguro en esto no existe ”.

Alejandro Encinas responde a The new York Times

Ante los señalamientos, Alejandro Encinas respondió y se dijo sorprendido por lo escrito en el reportaje de The New York Times, ya que asegura que él no “auto descalificó su trabajo”, ya que también sería una falta de respeto para quienes trabajaron al lado de él en el caso.

“Yo soy el principal sorprendido, esa idea de que yo auto descalifiqué mi trabajo, pues la verdad no fue así, mucho menos, sería una falta de respeto a las compañeras y compañeros de mi equipo de trabajo que me han acompañado de manera muy seria y profesional” Alejandro Encinas

Sin bien Alejandro Encinas aceptó que lo dicho por The New York Times con relación a su reunión con Tomás Zerón en Israel es verdad, el subsecretario también aseguró que la investigación no “se desmorona”, y confía en su sólides.

Pues según indicó, hay más pruebas que sustentan lo dicho en el informe del caso Ayotzinapa, entre ellas:

Análisis de comunicaciones

Declaraciones incluidas en el expediente

Entrevistas y testimonios recogidos por la CoVaJ

Informes del GIEI

Información de la Sedena

Recomendación de la CNDH

Mensajes de la DEA

Último pliego de consignación de la FGR

Análisis de metadatos

Levantamiento de campo

Por lo que, aunque en el análisis se incluyen los mensajes de texto de los presuntos involucrados, su investigación no se basa únicamente en ellos.

Familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa (Rogelio Morales Ponce)

AMLO muestra su apoyo a Alejandro Encinas

Por su parte, AMLO mostró su apoyo a Alejandro Encinas, pues reiteró su confianza al subsecretario de Derechos Humanos, y añadió que “no está solo”.

El presidente de México dijo que pueden seguir mostrando reportajes en contra de Alejandro Encinas y la investigación por el caso Ayotzinapa, pero no lograrán que el funcionario se retire de la investigación.

“Ya que les quede muy claro, le tenemos toda la confianza a este señor, tiene todo nuestro apoyo, no es que lo van a desgastar y se va a debilitar, él nos representa a todos y no está solo Puede venir otro reportaje del Washington Post, Financial times, del Reforma, El universal, comentaristas de radio, están en su derecho (...)” AMLO

Del mismo modo, AMLO indicó que pese a los intentos de frenar la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Iguala, ya sea desde la FGR, medios de comunicación y otros, se va a resolver el caso, pues es “fundamental” conocer la verdad, castigar a los responsables y saber dónde están.

“El caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa es un asunto fundamental tenemos que conocer la verdad, aclarar bien lo que sucedió, castigar a los responsables y lo más importante saber dónde están” AMLO