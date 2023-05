El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recomendó al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, no hacer caso del supuesto espionaje en su contra reportado por el New York Times.

AMLO reveló durante su conferencia mañanera de este martes 23 de mayo que Alejandro Encinas abordó el tema con él cuando el New York Times le pidió una versión para su publicación periodística.

El motivo era el supuesto espionaje cuando el titular de Derechos Humanos de la Segob abordaba la investigación al Ejército en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que en este gobierno prometieron resolver.

Alejandro Encinas entra en polémica con The New York Times por Ayotzinapa: “no descalifiqué mi propio trabajo”

En esos momentos AMLO le dijo a Alejandro Encinas que “ no le diera importancia ” porque en este gobierno ya no se espía a nadie.

No obstante, al ser cuestionado por el periódico estadounidense, Alejandro Encinas dijo creer que sí era espiado al investigar sobre el Ejército en el mencionado caso de desaparición del sexenio pasado.

“Me lo comentó y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie. Pero si lo espiaron, no sé. (Reportera: ¿O sea qué fue lo que le comentó entonces?) Que le había preguntado del New York tomes que si era espiado y el contestó que probablemente sí, nomas que ¿de parte de quién?”

AMLO volvió a despotricar contra periodistas y dijo que las publicaciones que emiten solo son en beneficio de Claudio X. González y que no se sabe de donde provino, por ejemplo, el espionaje de Guacamaya Leaks.

Ello confirma que sí hay espionaje, dijo, pero de sus adversarios, e insistió que en su gobierno no se hace o “no tiene esa intenciones”.

A pesar de que insiste que en su gobierno no hay espionaje, AMLO confirmó que sí sucedió contra Alejandro Encinas pero no saben de dónde viene y descartó que haya sido la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“No se sabe. No, es que nosotros no espiamos. No -fue la Sedena- nosotros no espiamos, no somos igual y no torturamos... y se respetan los derechos humanos”

AMLO