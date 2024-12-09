La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a Donald Trump luego de que el estadounidense señaló que México se podría convertir en el estado 51 de Estados Unidos.

En la conferencia mañanera del pueblo de hoy 9 de diciembre, Claudia Sheinbaum recordó que “México es libre, soberano e independiente”, y afirmó que así continuará.

Sus palabras se dieron luego de que Donald Trump acusó que México recibe alrededor de 300 millones de dólares en subsidios, y declaró que por ello el país se debería convertir en el estado 51 de Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum recuerda a Donald Trump soberanía e independencia de México

Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la declaración de Donald Trump, de que México debería convertirse en el estado 51 de Estados Unidos.

La presidenta mexicana dijo que dejaría “un poco el diálogo a través de los medios”, pues desde que Trump fue electo presidente las declaraciones por fuentes periodísticas han aumentado de manera exponencial.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum recordó que “obviamente México es un país libre, soberano, independiente” y que en toda situación se defenderá.

Agregó que el subsidio del que habla Donald Trump es por el aumento de las exportaciones que México hace a Estados Unidos, ya que superaron a las importaciones.

No obstante, Claudia Sheinbaum subrayó que la única manera de competir con otras regiones del mundo es mantener y fortalecer el tratado comercial (T-MEC).

En ese sentido, insitió en que México, Estados Unidos y Canadá, “más que vernos como competencia hay que vernos como complemento”, pues el T-MEC beneficia a los 3 países.

¿Qué dijo Donald Trump de México y Canadá?

La respuesta de Claudia Sheinbaum se dio luego de que Trump dijo que tanto México como Canadá reciben subsidios millonarios de Estados Unidos, por lo que a su parecer es mejor que se sumen al país como otros estados.

El estaounidense aseguró que subsidian al menos 100 mil millones de dólares a Canadá, y que en el caso de México son casi 300 mil, por lo que cuestionó por qué se realizan tales subsidios.

En ese sentido, declaró que si Estados Unidos subsidia a México y a Canadá, entonces deberían convertirse en un estado de la nación, siendo los números 51 y 52 del país.