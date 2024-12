La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió a Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, quien aseguró que la mandataria federal le hizo un reclamo ante la amenaza de imponer aranceles a México; “¿por qué me haces esto?”, contó Trump sobre el supuesto reclamo de Sheinbaum.

El pasado 4 de noviembre, de manera previa a las elecciones Estados Unidos 2024, Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 25% a todos los productos que ingresen a Estados Unidos desde México y Canadá; esto durante un mitin en el estado de Carolina del Norte.

El 26 de noviembre, la presidenta respondió que “no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio, ni el consumo de drogas en Estados Unidos”. Posteriormente, un día después, ambos mandatarios tuvieron una llamada telefónica, de la cual habló Donald Trump ayer jueves 5 de diciembre.

Donald Trump habló de la llamada telefónica con Claudia Sheinbaum del pasado 27 de noviembre, en la cual el presidente electo de Estados Unidos y la presidenta de México discutieron sobre la amenaza de imponer aranceles en la frontera de ambos países.

Luego de recibir el premio “Patriota Honorario del Año” que le otorgó Fox Nation, una plataforma de streaming que pertenece al canal conservador Fox News, Donald Trump calificó a Sheinbaum Pardo como s “una mujer muy agradable”. Sin embargo, refirió lo siguiente:

“Pero ella me dijo: ‘¿Por qué me estás haciendo esto?’. Yo le dije: ‘No. Sólo estoy poniendo muchos aranceles porque están permitiendo que los criminales ingresen a nuestro país, y ya no podemos permitir eso’”

Donald Trump