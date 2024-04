La candidata presidencial Claudia Sheinbaum voltea a la educación media superior y propone que haya más preparatorias en el país.

Como parte de su gira de campaña que terminará el próximo 29 de mayo, la abanderada por la coalición de Morena, PT y PVEM dijo que una de sus propuestas en materia de educación es crear más preparatorias en el país.

Rumbo a las elecciones 2024, Claudia Sheinbaum aseguró que tanto en Estados Unidos como en Europa los jóvenes no tienen que buscar dónde estudiar la educación media superior, pues hay suficientes preparatorias y van a la que quede más cerca de su casa.

Claudia Sheinbaum propone que haya más preparatorias en el país

Como parte de sus actividades programadas para este miércoles 3 de abril, Claudia Sheinbaum realizó un mitin en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en donde volteó a la educación media superior en México.

Durante su discurso, la candidata presidencial propuso ampliar la matrícula de las preparatorias y universidades, así como que haya más planteles de educación media superior en el país.

Claudia Sheinbaum explicó que ante la falta de planteles de preparatoria, la opción que queda es asistir a una escuela particular, lo que convierte a la educación en un privilegio porque, quien no tiene recursos, no puede llevar a sus hijos a la escuela.

Sin embargo, la candidata remarcó que el acceso a la educación gratuita es un derecho establecido en el artículo 3° de la Constitución por lo que, en caso de ganar las elecciones 2024 el próximo 2 de junio, su gobierno invertirá en la educación pública.

Asimismo, Claudia Sheinbaum indicó que la creencia de que para valorar la educación hay que pagarla fue introducida durante el periodo neoliberal pero no se trata de una mercancía ni un privilegio, sino de un derecho.

Es falso, eso lo metieron durante el periodo del neoliberalismo, que para valorar la educación hay que pagarla. Eso es falso. Porque la educación no es una mercancía que se compre en la tienda; no es un privilegio para los que tienen dinero; la educación pública es un derecho establecido en el artículo tercero constitucional. Claudia Sheinbaum

Además de más preparatorias, Claudia Sheinbaum propone ampliar cupo en las universidades públicas

En la misma línea de la educación media superior y superior en México, Claudia Sheinbaum expresó que se debe ampliar la matrícula de jóvenes que van a la preparatoria y a la universidad.

Asimismo, indicó que debería de haber el mismo número de preparatorias como secundarias hay en el país y propuso que, en caso de que no haya secundarias vespertinas, los planteles puedan usarse como preparatorias de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La candidata presidencial puso de ejemplo a Estados Unidos y Europa en donde los jóvenes no tienen que buscar dónde estudiar la educación media superior pues hay suficientes preparatorias y van a la que quede más cerca de su casa.

En ese mismo sentido, Claudia Sheinbaum agregó que, además de que haya más preparatorias que den abasto a la currícula estudiantil, se buscará que los planteles de educación media superior estén vinculadas con las empresas para que los jóvenes tengan capacitación.

Pero no nos vamos a quedar ahí: vamos a aumentar los espacios en las universidades públicas, sea en la UDG (Universidad de Guadalajara) o en más universidades que hicimos en la CDMX y que vamos a volver nacionales. Allá hice dos universidades: la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Estudian 50 mil jóvenes. Ahora vamos a dar más universidades a los jóvenes de Jalisco. Cuando los jóvenes están en la escuela, no tienen porqué andar buscando otras actividades antisociales. Claudia Sheinbaum

¿Cómo va Claudia Sheinbaum en las encuestas?

En la última encuesta MetricsMX realizada en abril de 2024, se perfila la intención del voto de las y los mexicanos para las elecciones 2024.

Claudia Sheinbaum encabeza las preferencias de voto con 33 puntos por arriba de su contrincante Xóchitl Gálvez.

Claudia Sheinbaum: 57.1%

Xóchitl Gálvez: 23.7%

Jorge Álvarez Máynez: 4.4%

Encuesta MetricsMx Presidencia al 25 de marzo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Elecciones 2024 México: Lo que debes saber

Las elecciones 2024 México se llevarán a cabo el domingo 2 de junio y están organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Para las elecciones 2024 en México estarán en juego hasta 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se elegirán:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

A nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Chiapas

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.