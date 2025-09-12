Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Palacio Nacional para tratar el Plan México.

El Plan México fue anunciado en enero de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual tiene por objetivo impulsar la economía y el desarrollo regional de México a largo plazo.

Bajo esa meta, Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con Illan Goldfajn, presidente del BID, y su equipo, con el fin de abordar el Plan México.

¿De qué habló Claudia Sheinbaum con el presidente del BID? Esto dijo la presidenta de México

En su cuenta de X, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió hoy jueves 11 de septiembre que se reunió con el presidente del BID, Illan Goldfajn, y su equipo.

A pesar de que no dio muchos detalles sobre la reunión, Claudia Sheinbaum destacó que el motivo principal del encuentro fue hablar sobre el Plan México, cuya estrategia está contemplada para el periodo de 2025-2030.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum agregó que junto con los miembros del BID y su presidente, abordaron el panorama positivo que se prevé para el país , en el marco del Plan México.

Claudia Sheinbaum se reúne con presidente del BID (Cortesía)

Illan Goldfajn, presidente del BID, anuncia inversión al Plan México de Claudia Sheinbaum

Por otra parte, el presidente del BID, Illan Goldfajn, brindó más detalles sobre la reunión que tuvo con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Illan Goldfajn destacó que fue un honor el haberse reunido con la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien trató temas de importancia respecto al apoyo que puede dar el BID al Plan México.

“Conversamos sobre cómo el Grupo BID puede apoyar el Plan México, con más inversión y programas de bienestar, inclusive a través de BID Cuida”, explicó el presidente.

Agregó que México es un ancla estratégica para la integración regional con Centroamérica, que impulsa la conectividad en infraestructura, puertos y energía, así como con Brasil aprovechando sus experiencias en innovación.

En ese sentido, el presidente del BID anunció una importante inversión de 4 mil 200 dólares (77 mil 600 pesos mexicanos) al año y más de 25 mil millones (más de 461 mil millones de pesos) en 6 años para apoyar el Plan México de Claudia Sheinbaum.