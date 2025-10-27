Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró que México ya cambió y que actualmente se vive el momento de mayor democracia en el país, pese a que el expresidente Ernesto Zedillo asegura lo contrario.

Así le respondió luego este fin de semana Ernesto Zedillo dijo en una entrevista para el periódico El Mundo que Morena ha copiado lo peor del PRI y en otros momentos que la democracia en México ha muerto.

Durante su conferencia mañanera de este 27 de octubre, Claudia Sheinbaum dijo que México es de los países más democráticos del mundo y que no se viven las épocas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) autoritario.

“También están las declaraciones de Zedillo… en donde dice que en Mexico no hay democracia y que nosotros estamos, nuestro movimiento… él opina que estamos acabando con la democracia, que si se fijan es la idea del autoritarismo supuesto del gobierno de México. En México hay democracia… es de los países más democráticos del mundo… elegimos al Poder Judicial, al Legislativo, al Ejecutivo… la libertad de expresión al máximo, nunca antes en nuestro país, digan lo que digan había habido tal libertad de expresión, nosotros que vivimos la épocas del PRI autoritario, de los fraudes electorales, podemos decir sin temor a equivocarnos que es le momento de mayor democracia en México…” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum: es el momento de mayor democrácia en México

Claudia Sheinbaum insistió que México se encuentra en su momento de mayor democracia, además de que es uno de los países más democráticos del mundo.

Un indicador de ello, dijo, es que actualmente se puede elegir al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial mediante votación directa del pueblo.

También dijo que hay libertad de expresión y que no se viven los tiempos autoritarios del PRI o de los fraudes electorales.

Claudia Sheinbaum dijo que la titular de la Secretaría de Gobernación no le habla a los medios para impedirle hablar de algún tema o algún político.

Claudia Sheinbaum critica “libertad sin responsabilidad” que promueve Ricardo Salinas Pliego

Claudia Sheinbaum criticó que la libertad de la que habla Ricardo Salinas Pliego es una libertad sin ninguna responsabilidad que busca no pagar impuestos.

En ese sentido recordó que Ricardo Salinas Pliego tiene que pagar sus impuestos pues los créditos fiscales son de 2008 cuando aún no gobernaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).