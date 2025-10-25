El expresidente de México, Ernesto Zedillo, negó haber traicionado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el año 2000, e incluso aseguró que él “permitió que siguiera viviendo”.

Aunque Ernesto Zedillo reconoció que el PRI tiene una historia de luces y obscuros, también recordó que dicho partido estableció instituciones muy importantes para el desarrollo del país.

“Estableció la alternancia de mandatos. Con el apoyo del PRI, los Gobiernos enfrentaron con éxito los difíciles años de la Gran Depresión e iniciaron el proceso de industrialización y modernización de México” Ernesto Zedillo

En opinión de Ernesto Zedillo, el abuso de poder y la falta de contrapesos provocaron los grandes tropiezos del PRI; aun así, negó haber traicionado a su entonces partido en el año 2000.

Ernesto Zedillo salió en defensa del PRI pese a señalamientos de traición en el año 2000

Sobre sus comentarios relacionados al PRI, el expresidente señaló que, si bien hubieron “experiencias traumáticas y problemas” como en 1968, también este partido formó parte de la solución.

“El PRI pudo haber sido parte del problema, pero también fue parte de la solución”, mencionó.

En entrevista para el diario español “El Mundo”, destacó la declaración de Zedillo sobre que AMLO es producto del viejo PRI, que consideraba que la democracia había que tenerla en la Constitución, pero limitándola en la práctica.

“No tienen (Morena) un proyecto para hacer de México un país moderno y con verdadera justicia social. Solo tienen un proyecto de poder. Ahí se ve el contraste más profundo. No estoy defendiendo al PRI, porque, aunque yo me formé en él, hace muchísimos años que no me reconoce como uno de los suyos”

En ese contexto, Ernesto Zedillo dijo que no se considera un traidor, pues la mayoría en el PRI entendía que, si figuras como él se ponían al frente del cambio, el “cambio nos iba a arrollar, y no nos arrolló”.

“Fue positivo para el país. Esa evolución política a la democracia se dio sin mayor trauma, y permitió que el PRI siguiera viviendo“, apuntó.