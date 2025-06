Claudia Sheinbaum, presidenta de México, insistió en que las expresiones desde territorio mexicano ante las redadas y protestas en Estados Unidos también deben ser pacíficas, así lo dijo tras la polémica generada por la consejera de Morena Jalisco, Melissa Cornejo.

Luego de que Melissa Cornejo señaló que su visa (la cual en realidad no tiene) se la podrían meter por el culo, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que su movimiento es pacifico y no promueve la violencia.

Así lo dijo en su conferencia mañanera de este viernes 13 de junio en la que recordó que se debe promover la paz, luego de que el asunto provocara el enojo de Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, quien personalmente promovió que le quitaran la visa por presuntamente promover la violencia.

Claudia Sheinbaum dio ese mensaje luego de que la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, se deslindara del comentario y haya dicho que la postura de Melissa Cornejo no representa la forma de pensar y actuar en Morena.

Cabe recordar que el coordinador de diputados federales, Ricardo Monreal, también llamó a no generar polarización con Estados Unidos.

Cónsul de México en Estados Unidos llama a todos los mexicanos: no caigan en provocaciones en redadas de ICE

Claudia Sheinbaum agregó este viernes que “no está bien promover acciones violentas… yo creo que hay que dejar de hacer política en la red X, está bien que se manifiesten las opiniones pero hay que ir con la gente, es importante el trabajo en territorio”.

Claudia Sheinbaum dijo que las imágenes que circulan en momentos violentos de las protestas en Los Ángeles donde se usa la bandera mexicana sobre coches incendiados son montajes y provocación a fin de manchar la imagen de los mexicanos.

La presidenta dijo que los mexicanos nunca buscan la violencia y que ello incluso está respaldado por estudios científicos.

“Creemos que estas imágenes con la bandera de México en actos violentos, particularmente esta imagen de una persona con una bandera mexicana sobre una patrulla incendiada, creemos que es una provocación, tiene toda la pinta de ser una provocación y de generar una imagen de México porque la imagen… (se trata) de los mexicanos en Estados Unidos… hombres y mujeres de buena fe, trabajadores que nuca buscan la violencia. Hay muchísimo estudios que muestra que actos fuera de la ley que comete un migrante no documentado son menores que los de ciudadanos estadounidenses. Esta imagen que se quiere promover de que los mexicanos es Estados Unidos son violentos es falsa. Es un montaje. Es una provocación”

Claudia Sheinbaum insistió en que ningún mexicano debe caer en provocaciones tanto los que se encuentran en México como los que están en Estados Unidos.

Ello además de que la defensa de mexicanos se hará vía diplomática.

“Es muy importantes que nosotros como mexicanos no caigamos en estas provocaciones ni los de allá ni los de acá… si están en Estados Unidos tienen que hacerlo de manera pacífica, eso no quiere decir que no nos indigne la forma en que se esta deteniendo a mexicanos y de otras nacionalidades… vamos a defender siempre a las y los mexicanos”

Claudia Sheinbaum. Presidenta de México