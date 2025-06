La Consejera Estatal de Morena en Jalisco, Melissa Cornejo Sandoval, fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos a raíz de una publicación de su cuenta de X.

El pasado 9 de junio, Melissa Cornejo hizo una publicación en X sobre las protestas en Los Ángeles contra redadas migratorias, situación que la hizo meterse en problemas con el gobierno estadounidense.

A continuación, te contamos quién es Melissa Cornejo, la Consejera Estatal de Morena a la que Estados Unidos le puso un “hasta aquí”, tales como:

Según su cuenta de X, Melissa Cornejo Sandoval se describe como “flamenca, psicóloga y columnista”.

En Facebook, Melissa Cornejo señala que es escritora y analista política, además de Consejera Estatal de Morena en Jalisco.

No se conoce la edad de la Consejera Estatal de Morena Jalisco Melissa Cornejo.

A la fecha, Melissa Cornejo no ha revelado si actualmente está casada o si tiene una relación sentimental.

No es pública la fecha de nacimiento de Melissa Cornejo, por lo que se desconoce cuál es su signo zodiacal.

En sus cuentas de redes sociales, Melissa Cornejo no ha revelado detalles de su vida privada, por lo que se desconoce si tiene hijos.

En sus cuentas de redes sociales, Melissa Cornejo Sandoval refiere ser psicóloga; sin embargo, no existen mayores detalles de su formación académica.

Melissa Cornejo se desempeña en la actualidad como Consejera Estatal de Morena en Jalisco.

Desde 2022, es columnista y analista política, con publicaciones en medios como Regeneración.MX, donde escribe sobre temas de las secciones de Estado y Sociedad.

También es creadora de contenidos en redes como TikTok, cuenta con más de 7 mil seguidores, donde comparte análisis político y cultural.

La Consejera Estatal de Morena en Jalisco, Melissa Cornejo, se vio envuelta en una polémica luego de que publicó en X una imagen de las protestas en Los Ángeles contra redadas migratorias, acompañada de un mensaje ofensivo: “Viva la raza y métanse mi visa por el culo”.

La publicación de Cornejo provocó que el subsecretario de Estado de EU, Christopher Landau, instruyera cancelar su visa.

Según el propio Landau, él personalmente dio la orden de cancelar la visa de Melissa Cornejo por considerar “vulgar” la publicación.

No obstante, Landau señaló que la Consejera Estatal de Morena Jalisco no tenía ninguna visa válida para cancelar.

En este sentido, el funcionario estadounidense indicó que ninguna persona que glorifique la violencia e incite a desafiar a las autoridades es bienvenida a Estados Unidos.

“Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Que fácil hablar de tu desprecio hace “mi visa” en redes sociales cuando no la tienes. Los que glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (“FU** ICE”) de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país"

Christopher Landau. Subsecretario de Estado de Estados Unidos