Durante su gira por Chiapas, Claudia Sheinbaum ―candidata presidencial de la alianza Morena-PT-Partido Verde― fue interceptada por presuntos autodefensas encapuchados en la carretera al municipio de Motozintla.

En entrevista con medios en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, Claudia Sheinbaum se mostró incrédula ante lo sucedido y rechazó que las personas que la interceptaron fueran integrantes del crimen organizado que se disputan la zona.

Lo anterior, luego de que un grupo de encapuchados interceptó su vehículo y le pidió que se acuerde de la sierra de Chiapas y de la gente pobre.

En un hecho inédito, un grupo de encapuchados intercepta a la candidata @Claudiashein. Le piden se acuerde de la #Sierra de #Chiapas y de la gente pobre. El incidente se presentó en el tramo carretero a #Motozintla y significó un susto para el convoy de la comitiva y la #Prensa pic.twitter.com/Hb89W5olZ7 — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) April 22, 2024

Claudia Sheinbaum dice que fue “muy extraño” el encuentro con autodefensas de Chiapas

Claudia Sheinbaum relató que el vehículo en el que se trasladaba fue parado por un grupo de pobladores a la salida de Motozintla, quienes le expresaron que “no estaban en contra del gobierno” y que “no eran fifís”, lo que consideró “muy extraño”.

La candidata presidencial sugirió, sin decirlo explícitamente, que se podría tratar de un montaje, pues destacó que cuando el vehículo en el que se trasladaba fue interceptado, los únicos reporteros presentes “eran los de Latinus”.

Reporteros afirmaron que los pobladores les dijeron que son integrantes del Cártel de Sinaloa que están en guerra con otra organización criminal, pero ella lo descartó totalmente. “¡No!, no lo creo”.

Sheinbaum negó haberse sentido intimidada y a pregunta expresa de si los hombres estaban armados respondió: “Ah, no sé, la verdad no lo vi”.

“Llegaron, nos pararon, dijeron que no estaban contra el gobierno, el único medio que estaba ahí era Latinus y al final me llamó mucho la atención que dijeron: ‘y no somos ni fifis ni nada de eso, ¿eh?’, muy extraño. (…) Me llamó mucho la atención la manera en que hablaban, lo que dijeron, cómo lo dijeron”, relató.

Finalmente, Sheinbaum reconoció que durante su gira en Chiapas habitantes le expresaron que existen problemas de inseguridad en la región, a lo que refirió que se están atendiendo y los seguirá atendiendo en caso de ganar la Presidencia.

¿Cómo va Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones 2024?

El posicionamiento de Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones 2024 se mide en la encuesta MetricsMX, la cual sitúa a la candidata de la coalición entre Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México con más de 40 puntos de ventaja respecto a la candidata de PAN, PRI y PRD.

Los resultados de la encuesta MetricsMX del 1 de marzo de 2024 son:

Claudia Sheinbaum: 61.0%

Xóchitl Gálvez: 20.0%

Jorge Álvarez Máynez: 4.4%

Encuesta MetricsMx Presidencia al 25 de marzo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Lo que necesitas saber de las elecciones México 2024

Durante las elecciones 2024, organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), estarán en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se competirá por los siguientes puestos:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

Mientras que a nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de Gobierno de las siguientes entidades en las elecciones 2024:

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Chiapas

Tabasco

Jalisco

Veracruz

Yucatán

Puebla

Morelos

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.