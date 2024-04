El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) vinculó a Carlos Loret de Mola con los encapuchados que interceptaron en Chiapas a Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PTV y PVEM a la Presidencia de la República.

Hoy lunes 22 de abril, durante su conferencia mañanera, López Obrador fue cuestionado por un video en el que Claudia Sheinbaum fue interceptada por un grupo de encapuchados cuando transitaba por el municipio de Motozintla, Chiapas.

AMLO aseguró que el video fue “muy probablemente” un acto de “propaganda” de Latinus, pues además reiteró su falta de confianza en el medio financiado por familiares de Roberto Madrazo.

“Yo no le tengo confianza a Latinus y son capaces de eso y de más; son expertos en montajes y no tienen escrúpulos morales de ninguna índole y son muy corruptos. Para que no quede duda”

AMLO