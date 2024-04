La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum ya reaccionó a la candidatura de Ricardo Anaya a la Cámara de Senadores y aprovechó para lanzar un contundente mensaje.

Y es que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló el pasado 17 de abril, la candidatura con la que el ex candidato presidencial, Ricardo Anaya , busca una senaduría plurinominal en representación del Partido Acción Nacional (PAN).

Cabe recordar que Morena, partido que abandera Claudia Sheinbaum para alcanzar la presidencia rumbo a las elecciones 2024, impugnó la candidatura de Ricardo Anaya a razón de señalarlo como prófugo de la justicia.

Sin embargo, el Tribunal Electoral rechazó esta queja de Morena, pues se aseveró que Ricardo Anaya no cuenta con ninguna orden de aprehensión en su contra.

Entre toda esta disputa por la candidatura del panista Ricardo Anaya, la candidata presidencial de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, ya reaccionó; acá te revelamos cuál fue su contundente mensaje.

Sin tapujos, Claudia Sheinbaum arremetió contra la candidatura de Ricardo Anaya a la Cámara de Senadores, pues sostuvo que “está prófugo de la justicia”.

Así pronunció la candidata presidencial de Morena este contundente mensaje, durante su gira por Hidalgo este jueves 18 de abril como parte de sus actividades de campaña rumbo a las elecciones 2024.

Al ser cuestionada por la ética de la candidatura de Ricardo Anaya, durante una conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum indicó que el tema ya había sido resulto por el Tribunal Electoral, sugiriendo que este caso en específico “le llamaba la atención”.

“Ya decidió el Tribunal sobre el tema de las candidaturas, me llama la atención el caso de Anaya, no sé, ¿a ustedes no les llama la atención? O sea porque es un caso similar”

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial