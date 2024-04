Claudia Sheinbaum, candidata presidencial, propuso eliminar el examen de Comipems para el ingreso a la educación media superior.

Durante su mitin en Ixtapaluca como parte de sus actividades del 9 de abril rumbo a las elecciones del 2 de junio, Claudia Sheinbaum aseveró que su gobierno apoyará al estado con ampliación de carreteras, así como con el desarrollo de un proyecto integral para el Valle de México.

Claudia Sheinbaum se enfrentará en las elecciones 2024 en las boletas con:

Durante su mitin en Ixtapaluca, Estado de México, Claudia Sheinbaum propuso desaparecer del examen Comipems para que la juventud mexicana pueda tener una educación más accesible.

De acuerdo con la candidata a la presidencia para las elecciones 2024, el Concurso de Asignación a la Educación Media Superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (Comipems) sólo divide a las juventudes y los hace sentir mal.

Asimismo, resaltó que “está mal” que se haga un examen para elegir a los mejores estudiantes para las mejores escuelas cuando todas las escuelas públicas “tienen que tener el mismo nivel educativo”.

Por otra parte, propuso dar becas a todos los niños y jóvenes de educación básica y media superior de escuelas públicas sin importar las calificaciones porque, según la candidata, hacer dicha distinción divide a las infancias.

Asimismo, resaltó que este apoyo mensual será sólo para los estudiantes de escuelas públicas pues “quien tiene para pagar una educación particular no necesita de ese apoyo”.

Claudia Sheinbaum también propuso la construcción de un Trolebús elevado en la zona para ayudar a la población a trasladarse con un gasto menor.

La candidata para las elecciones 2024 de Morena, PT y Partido Verde aseguró que ayudará a resolver los problemas de movilidad en la zona oriente del Estado de México, donde se encuentra Ixtapaluca.

Claudia Sheinbaum resaltó que se realizarán proyectos para fortalecer el transporte público, así como hacerlo más seguro y accesible como lo es el Trolebús elevado.

“Le preguntaba qué tan difícil es traer el trolebús elevado aquí a Ixtapaluca y me dijo: no, no es difícil, así que lo vamos a traer aquí”

Claudia Sheinbaum