Claudia Sheinbaum se presenta la tarde de hoy martes 1 de octubre de 2024 en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), y lo hace como la primera presidenta de México.

En este evento donde Claudia Sheinbaum tomará protesta participan los 70 pueblos indígenas, así como el pueblo Afromexicano .

Durante esta ceremonia oficial, Claudia Sheinbaum recibirá el bastón de mando y posteriormente dará un discurso en el Zócalo de la CDMX como presidenta de México.

La mañana de hoy 1 de octubre Claudia Sheinbaum recibió la banda presidencial en la Cámara de Diputados de la mano de Ifigenia Martínez y el ahora ex presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Una vez que recibió el bastón de mando, Claudia Sheinbaum rindió su primer discurso como presidenta de México en el Zócalo de la CDMX.

Claudia Sheinbaum: Nicolás Maduro no viajará a México para la toma de protesta

“Hoy inicia el segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, dijo Claudia Sheinbaum, quien pidió entonar la porra “Es un honor estar con Obrador”.

De igual manera destacó que no había habido en México una mujer presidenta.

“Por primera vez, por lo menos en 503 años, no había habido una mujer presidenta de México. No llego sola, llegamos todas las mujeres de México”

Tras concluir la ceremonia protocolaria de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Claudia Sheinbaum recibió el bastón de mando.

Al alzar el bastón de mano a la plancha del Zócalo CDMX, Claudia Sheinbaum fue coreada con gritos de ¡presidenta, presidenta!

Claudia Sheinbaum fue arropada por la comitiva de Mujeres Autoridades Indígenas y Afromexicanas para dar inicio a la ceremonia para la entrega del bastón de mando.

AMLO no saludó a Norma Piña en la toma de protesta; Claudia Sheinbaum sí se acercó

La presidenta Claudia Sheinbaum fue rodeada con un collar de flores y posteriormente se procedió a realizar la limpia tradicional.

Una de las mujeres dedicó unas palabras a la presidenta, en donde le agradeció y resaltó la importancia de que una mujer llegue a la Presidencia de México.

Posteriormente dio inicio la Ceremonia con los 70 pueblos indígenas y el Pueblo Afromexicano, para la cual Claudia Sheinbaum alzó las manos a los cuatro puntos cardinales mientras las mujeres profesaban sus peticiones a ancestros, dioses y guardianes.

Claudia Sheinbaum se adelantó a su agenda y ya salió de Palacio Nacional para saludar a los presentes que se congregan en el Zócalo de la CDMX.

La presidenta de México salió acompañada de su esposo Jesús María Tarriba y posteriormente se acercó a las vallas que rodean el recinto oficial para saludar a sus simpatizantes.

Asimismo recibió a la comitiva de 5 mujeres indígenas que encabezarán la ceremonia de la entrega del bastón de mando.

Claudia Sheinbaum ya publicó su primer mensaje como presidenta de México en redes sociales, en donde también cambió su descripción e incluyó el nuevo Manual de Identidad de su gobierno.

En su descripción de redes sociales ya reza el cargo de ‘Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos”, mientras que en su foto de perfil está ella tomando protesta y de foto de portada el nuevo emblema del Gobierno de México.

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande”.

Claudia Sheinbaum (mensaje editado)