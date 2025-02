La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió respetar la libertad de expresión luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego denunció a un grupo de youtubers que acuden a su conferencias mañaneras.

Ricardo Salinas Pliego, empresario de Grupo Salinas, hizo una denuncia a través de Banco Azteca por información falsa acerca de la supuesta quiebra de esa empresa.

El empresario de Grupo Salinas contabilizó pérdidas, por lo que busca ser indemnizado y que los mensajes emitidos por siete youtubers sean frenados y borrados.

Al respecto, Claudia Sheinbaum resaltó la libertad de expresión y dijo que espera que el juez no proceda al respecto pues esta “no tiene razón de ser”, ademas de que recordó que el mismo Ricardo Salinas Pliego se identifica como un promotor de las libertades.

La presidenta agrego que espera que haya jueces en el Poder Judicial que tengan la decencia de respetar la libertad de expresión.

“Espero que le juez no proceda, porque una cosa es presentar una denuncia y otra es que un juez haga eco de una denuncia que no tiene razón de ser… él tiene la concesión de una televisora, imagínense si fuera al revés, si cada vez que dice una mentira una persona viene una denuncia. Yo espero que haya jueces en el Poder Judicial que tengan, todavía, la decencia de respetar la libertad de expresión. Obviamente no estoy de acuerdo… (haré) lo que haga falta para defender la libertad de expresión…”