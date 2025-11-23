Claudia Sheinbaum, presidenta de México, mandó un mensaje contra los conservadores y el intervencionismo que han promovido.

“No triunfa quien convoca a la violencia como instrumento de presión o quien cree que unas cuantas personas callan la alegra de un pueblo, no triunfa el uso de la fuerza para acabar con la razón, tampoco triunfa quien defiende los viejos privilegios frente a la transformación, no triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno, pero siempre el pueblo de México debe estar alerta para defender la justicia y cualquier intento de injerencia externa apoyada por los conservadores. Mexicanas y mexicanos, hoy como ayer estamos llamados a defender nuestra independencia y la justicia” Claudia Sheinbaum

La presidenta de México señaló que se debe estar alerta de manera permanente ante quienes buscan la invasión extranjera, como ha sucedido en muchos momentos de la historia.

Claudia Sheinbaum criticó a los “conservadores antipatriotas” en su discurso para conmemorar Bicentenario de la Consolidación de la independencia en la Mar.

Claudia Sheinbaum ante intervención extranjera: llamado a defender la independencia es permanente

Claudia Sheinbaum también dijo que la defensa de la independencia de México es permanente y que ello el amor a la patria es el arma para debilitar el injerencismo.

“Hoy como ayer estamos llamados a defender nuestra independencia y la justicia… cuando el amor por el pueblo,, el amor por la patria y la razón se une el odio y el llamado al injerencismo se debilitan…” Claudia Sheinbaum

Cabe recordar que en al reciente macha de la Generación Z y el Movimiento del Sombrero, hubo algunas voces que pedían la intervención de Estados Unidos en temas de seguridad.

Otro más señalaron alianza de políticos con grupos criminales, mismos discursos que se han repetido sobre todo desde la Cámara de Senadores.

Claudia Sheinbum: México fue construido con valor y palabra de mujeres valientes

Claudia Sheinbaum recordó a las heroínas que enfrentaron persecución y muerte pero que no renunciaron a sus ideales cuando defendieron la patria:

Leona Vicario

Josefa Ortiz Téllez Jirón

Gertrudis Bocanegra

Manuela Molina

Al finalizar su discurso lanzó vivas por un México libre, independiente y soberano.