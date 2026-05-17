La presidenta de México, Claudia Sheinbaum destacó el impulso de la tecnología en la educación al compartir inauguración con robots.

La tarde de este sábado 16 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 305 en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Claudia Sheinbaum destaca impulso de la tecnología en educación en compañía de robots

Acompañada de un robot llamado Atom y el gobernador de Yucatán, Joaquín Jesús Díaz Mena, Claudia Sheinbaum cortó el listón para presentar el CBTIS No. 305 con el que busca fomentar la tecnología y educación en la entidad.

El CBTIS cuenta con 12 aulas, talleres técnicos, un laboratorio multifuncional y aula de cómputo. Su enfoque será en áreas como:

Robótica

Automatización

inteligencia artificial

Ciberseguridad

Claudia Sheinbaum impulsa tecnología en educación junto a robots (José Luis Conde / Presidencia)

Después de la inauguración, la presidenta recorrió las instalaciones del plantel educativo donde convivió con estudiantes, quienes mostraron prototipos tecnológicos.

De igual manera, Claudia Sheinbaum estuvo en la Inauguración de la Unidad Académica Kanasin de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Dicha universidad cuenta con equipamiento tecnológico como centros de cómputo, espacios para videoconferencia y conectividad satelital.

Claudia Sheinbaum impulsa tecnología en educación junto a robots (José Luis Conde / Presidencia)

En su intervención, la presidenta de México habló de la visión que se tenía de la educación en la época neoliberal donde se afectó a muchos jóvenes.

“Creemos en las y los jóvenes de México, porque creemos que se merecen educación. Que no es el que tenga dinero el que pague por su educación y el que no tenga no. Eso se llama privilegio. Nosotros creemos en el derecho a la educación y para eso estamos construyendo más preparatorias y más universidades, para que ningún joven de nuestro país se quede sin escuela”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum confirmó que en 2026 se van a construir 200 mil nuevos lugares para preparatoria y durante el sexenio en universidades se abrirán 300 mil espacios.