Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México explica qué pasa con los aranceles del 2 de abril de Estados Unidos y por qué los mexicanos no se verían afectados.

Desde su conferencia mañanera del pueblo del viernes 7 de marzo la presidenta dio más detalles del acuerdo con Estados Unidos para los aranceles.

Por ahora los productos de México que estén dentro del T-MEC no se verán afectados hasta el 2 de abril.

Cabe recordar que el próximo 2 de abril se impondrán aranceles respecto a lo que Estados Unidos importa de otros países.

Por lo que la nación de América del Norte espera poner impuestos a productos de otros países que sí tienen impuestos hacia ellos al mismo nivel, en reciprocidad, explica la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“El 2 de abril va hacer un anuncio para todos los países del mundo respecto a lo que Estados Unidos importa (...) si un país Estados Unidos no le pone impuestos por la llegada de los productos, si Estados Unidos no pone impuestos o no tiene impuestos en este momento de productos que se importan de cualquier país pero ese país sí tiene impuestos a lo que exporta Estados Unidos, entonces Estados Unidos le va a poner el mismo nivel de impuestos que el otro país le pone”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México