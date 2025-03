El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aclaró en entrevista con Azucena Uresti si México responderá con aranceles al aluminio y al acero ante la imposición de éstos por el gobierno de Donald Trump.

Marcelo Ebrard compartió que ha estado viajando a Washington cada semana para reunirse con el equipo de Estados Unidos y compartir la postura de México ante las medidas proteccionistas del gobierno de Donald Trump.

Esto ante el anuncio de aranceles para el aluminio y acero, a partir del miércoles 12 de marzo, es decir, en dos días.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Economía del gabinete de Claudia Sheinbaum, no hay justificación para imponer “una tarifa de este tamaño”. Te decimos cómo responderá México ante el embate de Trump.

Marcelo Ebrard compartió que su visita a Washington de hoy lunes 10 de marzo se debe a la imposición de aranceles para el acero y el aluminio programados para el miércoles 12 de marzo.

De acuerdo con el secretario de Economía, se trata de una medida política pues en Estados Unidos los sindicatos y empresas de acero tienen un peso muy importante.

Sin embargo, aseveró que poner aranceles entre los países sólo va a generar que ambos pierdan competitividad ante los mayores productores de estos materiales como lo son:

Por ello, resaltó el efecto económico que derivará de ésto será contrario en los dos países y no tiene justificación “una tarifa de ese tamaño”.

Por otra parte, resaltó que busca lograr una negociación que convenga a ambos países, pues considera que es una mala estrategia la puesta en marcha de estos.

Marcelo Ebrard también resaltó que Estados Unidos está operando bajo la suposición de que México “no va a hacer nada” para responder estas medidas, lo que calificó de absurdo.

La base de la conversación con Estados Unidos es que tú no puedes o no deberías imponer aranceles que además van a hacernos menos competitivos y suponer que nosotros no vamos a hacer nada ¿verdad? Sería absurdo”

Marcelo Ebrard.