Claudia Sheinbaum, presidenta de México, criticó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se esté sumando al boicot a las elecciones 2025 del Poder Judicial y con ello se sumen a la derecha.

La presidenta de México dijo que nada tienen que ver sus demandas de abrogación de la Ley del ISSTE del 2007 y de la reforma educativa del 2019 con acciones contra la decisión del pueblo de llevar a cabo elecciones 2025 del Poder Judicial este 1 de junio.

Así lo dijo durante su conferencia mañanera de este lunes 26 de mayo a más de semana y media de plantón en el Zócalo CDMX y marchas en las que han golpeado periodistas .

“Fíjense qué curioso, de hecho, hoy plantean ir al INE, me pregunto yo qué tiene que ver la demanda de la derogación de la Ley del ISSSTE del 2007 con el Instituto Nacional Electoral, ahora ya platean lo mismo que la derecha, que hay que boicotear la elección del domingo ¿qué tiene que ver la decisión de pueblo de México de elegir al Poder Judicial con la demanda de la derogación de la Ley del ISSSTE del 2007, o sea, están planteando los mismo que la derecha, que no haya elección el domingo” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Claudia Sheinbaum asegura que apoyan a la CNTE pero no pueden comprometer los recursos de los programas sociales

Claudia Sheinbaum dijo que apoyan las demandas de la CNTE, principalmente abrogar la Ley del ISSSTE del 2007 de Felipe Calderón y la abrogación de los cambios en la reforma Educativa del 2019, pero ahora ya se están planteando otros temas que serían de la derecha como boicotear las elecciones 2025 del Poder Judicial.

La presidenta dijo que actualmente sus peticiones no son posible porque representan una carga que no puede atender el Estado y no se pueden comprometer a los programas sociales .

Claudia Sheinbaum dijo que tampoco se puede afectar a los ciudadanos como lo han hecho con marchas y bloqueos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y menos agredir a periodistas.

También recordó que el diálogo sigue con las autoridades de la Secretaría de Eduación Píbica (SEP) y de la Secretaría de Gobernación (Segob) aunque la reunión directa con ella se haya cancelado precisamente por acciones violentas de los manifestantes.

Claudia Sheinbaum se queja de que CNTE protestará en el INE hoy 26 de mayo; también lo harán en televisoras

Claudia Sheinbaum se quejó de que la CNTE protestará ante el INE y contra las elecciones 2025 Poder Judicial.

Parte de la agenda de sus acciones de este 26 de mayo incluyen protestas antes televisoras y radiodifusoras a partir de las 8:00 horas.

Televisa San Ángel, Blvd. Adolfo López Mateos No. 2551, Col. Lomas de San Ángel Inn, Alc. Álvaro Obregón. TV Azteca, Periférico Sur No. 4121, Col. Fuentes del Pedregal, Alc. Tlalpan Multimedios Televisión, (Canal 6) Av. Morelos No. 16, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc. Televisa Chapultepec, Av. Chapultepec No. 28, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc. XEW Radio, Ayuntamiento No. 52, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc. Grupo ACIR (88.9 Noticias), Montes Pirineos No. 770, Col. Lomas de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo. Secretaría de Educación Pública (SEP), Av. Universidad No. 1200, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez. Instituto Nacional Electoral (INE), Viaducto Tlalpan No. 100, Col. Arenal Tepepan, Alc. Tlalpan. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Av. Hidalgo No. 77, Col. Guerrero, Alc. Cuauhtémoc. Palacio Nacional, Plaza de la Constitución s/n., Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc (a partir de las 10:00 horas) Ángel de la Independencia, Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc (a partir de las 16:00 horas)

La acción en Palacio Nacional será una conferencia de prensa y la actividad en el Ángel de la Independencia será en apoyo a la marcha “128 Acción Global por Ayotzinapa y México”.

Se espera que la protesta en Televisa Chapultepec también incluya una conferencia de prensa.