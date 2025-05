Hoy lunes 26 de mayo continúan las jornadas de movilizaciones y bloqueos por parte de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Para la jornada de este 26 de mayo, los maestros tomarán las instalaciones de diferentes instituciones, como

Secretaría de Educación Pública (SEP)

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Instituto Nacional Electoral (INE)

Las movilizaciones de los maestros de la CNTE provocarán caos vial en las zonas aledañas de dichas instituciones; de acuerdo con el magisterio mantiene el emplazamiento a que se reinstale la mesa de negociación directa con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Bloqueos CNTE hoy 26 de mayo: Tomarán instalaciones de TV Azteca y Televisa; también bloquean INE, SEP y SHCP

Hoy lunes 26 de mayo, las diferentes secciones de la CNTE que se mantienen en un plantón en el Zócalo capitalino, iniciarán las movilizaciones a las 8:00 horas con la toma de los edificios de:

SEP (Avenida Universidad 1200)

SHCP (Av. Hidalgo 77)

INE (Viaducto Tlalpan 100)

Asimismo, se manifestarán frente a las instalaciones de diferentes televisoras y radiodifusoras:

Televisa San Ángel

TV Azteca

XEW

Canal 6

88.9 FM (Grupo ACIR)

Luis Alberto López, vocero de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca, señaló a Alejandro Villalvazo como uno de los comunicadores que ha denostado el movimiento de la CNTE, por lo que se tomó la decisión de bloquear la estación 88.9 FM.

Por otra parte, la sección 7 de la CNTE en Chiapas realizará un bloqueo en las instalaciones de Televisa Chapultepec donde llevarán a cabo una conferencia de prensa a las 10:00 horas.

Asimismo, Luis Alberto López resaltó que no están pidiendo más vacaciones ni un incremento del 9% del salario, sino una pensión digna para los trabajadores de la educación y la abrogación de la Ley ISSSTE de 2007.

Bloqueos CNTE hoy 26 de mayo: Amagan con boicot a elecciones del Poder Judicial si no hay reunión con Claudia Sheinbaum

De acuerdo con los integrantes de la CNTE, realizarán un boicot a las elecciones 2025 del Poder Judicial del próximo 1 de junio si no se restablece la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Se ratifica el emplazamiento a que en lo inmediato se reinstale la mesa de diálogo y negociación entre la CNUN de la CNTE y la titular del Ejecutivo Federal, de lo contrario se boicotearán las elecciones del Poder Judicial del 1° de junio de 2025”

Cabe señalar que la presidenta canceló la reunión que tendría con el magisterio el viernes 23 de mayo luego de las agresiones de las que fueron víctimas miembros de la prensa cuando intentaban ingresar a Palacio Nacional el miércoles 21 de mayo.

De acuerdo con la CNTE, no realizaron movilizaciones durante el periodo de AMLO pero no tuvieron ninguna respuesta, por lo que decidieron reiniciar con las protestas para buscar acciones reales que no obtuvieron en 6 años.