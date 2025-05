Ninel Conde y otros actores afectados por bloqueo de CNTE en Periférico Sur

En los últimos días, maestros de la CNTE han desquiciado la ciudad por lo que este lunes no es la excepción; le complicaron el día a Ninel Conde así como a otros famosos.

A primeras horas de este lunes, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se plantó en Periférico Sur a la altura de Televisa San Ángel, donde Ninel Conde tenía un compromiso.

Cámaras de la revista TVyNovelas captaron el momento en que Ninel Conde, de 48 años de edad, llegó a las instalaciones de Televisa San Ángel.

Acompañada de su asistente, Ninel Conde esquivó una fila de trabajadores de la empresa de San Ángel que ansiaban su acceso.

Aunque quiso mostrarse tranquila, los nervios la traicionaron por lo que una vez que reporteros se le acercaron, les pidió cuidarse ya que el ambiente se sentía tenso.

Además de Ninel Conde, entre los afectados se encuentra:

Karime Pindter era la invitada de honor del reality “Soy el chef” de Hoy, pero lamentablemente no pudo ingresar a Televisa.

Pese a que Karime Pindter llegó 40 minutos antes de la presentación del nuevo reality show de Hoy, el bloqueó de la CNTE no le permitió cumplir su compromiso.

Por lo que la influencer le pidió disculpas a Andrea Rodríguez, la productora del matutino.

“Me levanté a las 7 de la mañana para estar en el llamado de este proyecto que me entusiasma mucho, pero no se pudo. Comprometida. Andrea Rodríguez, no me odies. No, no, que no me odie, yo llegué 40 minutos antes”

Karime Pindter