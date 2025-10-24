La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó a Gustavo Madero, exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), por recibir la Pensión de Bienestar.

“Hay mucha hipocresía”, así lo dijo la presidenta en su conferencia mañanera de este 24 de octubre luego de que desde el PAN y la oposición se ha criticado a quienes reciben dicha pensión.

Actualmente Gustavo Madero pertenece al Frente Cívico Nacional (FCN), el cual señala busca convertirse en partido y ha manifestado que no es una oposición sino “una nueva fuerza política referente para el futuro de México”.

“No vi la fotografía, pero sí hay mucha hipocresía en muchos de los adversarios del conservadurismo, critican la pensión, dicen que son una bola de flojos los que la reciben y luego van y se forman para recibirla, entonces hay mucha contradicción” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum exhibe contradicción de opositores sobre Pensión del Bienestar

Claudia Sheinbaum dijo que los adversarios del conservadurismo, incluido Gustavo Madero, han señalado que son flojos los que reciben la Pensión del Bienestar pero en cuanto puede van y se forman para recibirla.

También dijo que lo único que demuestran es que hay mucha contradicción.

Critican en redes sociales a Gustavo Madero por tramitar Pensión del Bienestar

En redes sociales han hecho críticas similares y han recordó que no es el único de la oposición que ha tramitado la Pensión del Bienestar, pues algunos nombres son:

Gabriel Quadri, integrante de la oposición

Marcelo de los Santos, exgobernador de San Luis Potosí y militante del PAN

Juana Manuel, El Patas, Gastélum Buenrostro, ex alcalde de Tijuana por el PAN

Gustavo Madero ha sido dos veces senador por el PAN, expresidente del PAN nacional y ex aspirante a gobernador de Chihuahua.