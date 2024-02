Este domingo 18 de febrero, Claudia Sheinbaum llevó a cabo su registro ante el INE como candidata a la presidencia de México por Morena.

Y al dar un paso más en su participación en el comicio federal, expresó un singular discurso donde aplaudió los logros de AMLO, quien trasciende por la culminación de su sexenio presidencial.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, gracias a AMLO, el país se desarrolla como una excelente referencia económica ante el mundo , además de que la vida de la población mexicana ha mejorado significativamente.

Por ende, al registrarse ante el INE, la candidata de Morena de las elecciones 2024 se comprometió a seguir con los ideales de la Cuarta Transformación; este fue el discurso completo.

Claudia Sheinbaum cumplió con su registro al INE: Discurso completo de la candidata de Morena

Buenas tardes a todas y a todos.

Hoy me inscribo como candidata a la presidencia de la República y desde este escenario, hago un amplio llamado al pueblo de México, a consolidar y profundizar la cuarta transformación de la vida pública. Eso significa seguir construyendo un México todavía más justo, libre, fraterno y democrático para conquistar el derecho pleno, de todas y todos los mexicanos a su bienestar, seguridad y felicidad.

Hace seis años, en este mismo lugar, el hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), nos convocó a dar inicio a una nueva etapa en la historia de México, a regenerar su vida pública, a establecer un gobierno del pueblo, en el que el interés general estuviera por encima de las ambiciones personales o de grupos de interés. Hoy podemos decir, que estamos orgullosos y orgullosas de usted, querido presidente, de lo que ha logrado, de lo que hemos logrado como país.

La transformación pacífica y democrática que hemos alcanzado, es la hazaña de un pueblo, es la hazaña de todo el pueblo de México. Es el logro colectivo de un cambio tranquilo y profundo, con firmeza y determinación en la defensa del interés público y social. Este cambio verdadero se ha logrado con diálogo y participación de todos los sectores y ha permitido el inicio del renacimiento de México que da fe que somos un gran país, con un pueblo extraordinario.

Hoy México es respetado en el mundo, es una referencia, es ejemplo de buen desempeño económico. Se demostró que hay un camino diferente, al modelo neoliberal, el del humanismo mexicano, un modelo que se basa en un gobierno honesto y austero, y en el impulso de la economía desde abajo. Se desechó el engaño de que para crecer, el Estado debía diluirse o subordinarse, a las fuerzas del mercado. Se cayó el mito de que aumentar el salario implicaba inflación. El nuevo modelo de economía moral genera paz social, estabilidad, crecimiento, inversión privada nacional y extranjera, fortaleza del peso, recuperación de la soberanía nacional, reducción de la pobreza y la desigualdad y el mejoramiento del nivel de vida de la gente. Mejor, imposible.

Además, la cuarta transformación ha levantado el ánimo nacional, nos ha devuelto el orgullo de ser mexicanas y mexicanos y la certeza, de que México se dirige a ser una potencia económica y de bienestar, de sustentabilidad, una potencia artística y cultural.

Seguir con la transformación es un compromiso con las y los mexicanos, para consolidar y ampliar el bienestar de todos y todas. Un país con prosperidad compartida, respetuoso de los derechos humanos y de la naturaleza, un ejemplo de desarrollo con justicia y democracia plenas. La nueva etapa de la cuarta transformación, tiene rostro de mujer y significa seguir construyendo el futuro para las nuevas generaciones con la esperanza y el esfuerzo colectivo en el presente.

El próximo 1 de marzo presentaré en el Zócalo de la Ciudad de México, en el inicio de campaña, los puntos de nuestro programa de gobierno, que por supuesto incluirán las propuestas dadas a conocer recientemente por nuestro presidente, pero que avanzarán todavía más en la trascendencia de la transformación para un México sustentable y con bienestar. En la continuidad con cambio. Pero hoy, que me inscribo como candidata a la presidencia de la República, es necesario mencionar principios generales, del gobierno que encabezaremos, a partir del 1º de octubre de 2024.

1. Haremos un gobierno honesto, sin influyentismo, sin corrupción, ni impunidad.

2. Mantendré la obligada división, entre el poder económico y el poder político. No me someteré a ningún poder económico, político o extranjero. Siempre defenderé y trabajaré por el interés supremo del pueblo de México y de la Nación.

3. Haremos un gobierno austero que mantendrá la disciplina financiera y fiscal. Mantendremos el principio juarista de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Tampoco habrá gasolinazos, ni aumento a las tarifas de luz.

4. Garantizaremos las libertades: de expresión, de reunión, de concentración y movilización y nunca usaremos la fuerza del Estado, para reprimir al pueblo.

5. Respetaremos y haremos respetar la diversidad política, social, cultural y sexual.

6. Garantizaremos la igualdad sustantiva de las mujeres y nuestro derecho, a una vida libre de violencias.

7. Dedicaremos el presupuesto público para garantizar los planes de justicia para los pueblos indígenas, los programas sociales que serán constitucionales, la educación pública gratuita, el acceso a la salud pública y los medicamentos gratuitos, el acceso a la vivienda, el salario y las pensiones dignas. Es decir, dedicaremos nuestros esfuerzos, para garantizar los derechos del pueblo de México, para seguir fundando un estado de bienestar.

8. Promoveré el desarrollo científico y tecnológico, la innovación pública y privada.

9. Promoveré los derechos culturales.

10. Consolidaré los proyectos estratégicos, como el tren Maya y el interoceánico y seguiremos dedicando recursos y esfuerzos para caminos rurales artesanales, carreteras, puertos, trenes y transporte público, que potencien el desarrollo sustentable con justicia.

11. Promoveré la soberanía energética, la fortaleza de Pemex y CFE y daremos énfasis a las energías renovables, que garanticen los compromisos de México, ante al cambio climático.

12. Impulsaré la restauración y protección del medio ambiente y los recursos naturales, para garantizar la vida y el desarrollo de las presentes y futuras generaciones, así como el derecho humano al agua.

13. Promoveré la soberanía alimentaria y no permitiremos la siembra del maíz transgénico.

14. Promoveremos y facilitaremos la inversión privada nacional y extranjera, que fomente el bienestar social, desarrollo regional, garantizando honestidad, cero corrupción y respeto al medio ambiente.

15. Vamos a profundizar la estrategia de seguridad y los logros alcanzados. Cuando fui jefa de gobierno reduje en tan solo cuatro años, a la mitad, los homicidios dolosos, y en 68% los delitos de alto impacto. La estrategia que promoveremos, será la de atender las causas y seguir avanzando en la cero impunidad con inteligencia e investigación. No se trata de mano dura, de guerras o de autoritarismos, sino de justicia. Consolidaremos la Guardia Nacional y fortaleceremos la coordinación, con la fiscalía general de la república, las policías y las fiscalías estatales, promoviendo en estas últimas, su honestidad y erradicando si lo hubiere, vínculos delincuenciales. El gabinete de seguridad seguirá reuniéndose muy temprano en la mañana y respetando su autonomía, invitaré al fiscal general de la república a que participe en las reuniones del gabinete, para fortalecer la coordinación para la seguridad y la procuración de justicia.

Amigas y amigos.

Nuestro movimiento defiende la democracia, como el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo, así como la participación activa de la sociedad. Por ello es pertinente mencionar, que nuestras propuestas de cambio constitucional buscan el fortalecimiento de la democracia electoral y participativa, por la que siempre ha luchado el pueblo de México, desde el sufragio efectivo, no reelección; hasta el voto por voto, casilla por casilla.

Es así que resulta importante y más aquí en este recinto, señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia, cuando en su momento, promovieron fraudes electorales o nunca vieron la compra de votos, o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas, promoviendo la discriminación y el clasismo.

Pero hoy no venimos a hablar de ellos, sino a celebrar con alegría el registro histórico, de que por primera vez en la historia, después de 200 años de la República, una mujer, llegará a la presidencia de México. Eso, es un símbolo, de que estamos dejando atrás el México machista, pero sé lo que represento para millones de mujeres, en México y en el mundo y por ello seguiremos avanzando en la igualdad plena de las niñas, las jóvenes, las adultas y las adultas mayores. Una mujer en los altos de Chiapas me dijo: eres el sueño no cumplido de nuestras abuelas. Eso me llena de responsabilidad y de un enorme orgullo.

Se que no llegaré sola, que soy parte de un movimiento, con un legado trascendente. Venimos de lejos y somos herederos de los héroes y heroínas que nos dieron patria y de todos aquellos, que luchando por un México más justo, se quedaron en el camino.

Hoy extendemos nuestra mano y convocamos a todos los sectores, clases sociales, profesionistas, religiones, libre pensadores, empresarios, trabajadoras del hogar, a todas y todos los mexicanos de buena voluntad, a emprender este camino juntos y juntas, con diálogo, para seguir por el camino trazado por la historia que ya no tiene marcha atrás.

En el libro “Gracias” del presidente López Obrador, en el capítulo del Humanismo Mexicano, habla de la grandeza de nuestra historia y de hombres y mujeres, que marcaron el rumbo de nuestra patria. Cuando habla de la travesía del presidente Benito Juárez defendiendo la República frente al segundo imperio, dice “la carga más valiosa, de esa pequeña caravana era intangible: era la dignidad nacional” y sin temor a equivocarme, estoy convencida, después de haber recorrido el territorio nacional y haber sentido el entusiasmo de millones de mexicanos y mexicanas, que lo que más valora nuestro pueblo, nuestros paisanos del otro lado de la frontera, es la recuperación y el rescate de la dignidad de nuestra gran Nación que ha llevado a cabo el presidente López Obrador y eso, eso, lo vamos a seguir impulsando, para que no vuelva la traición, el gobierno de unos cuantos y el sometimiento a intereses ajenos a la República.

Seguir con la transformación, es un compromiso con las y los mexicanos para consolidar y ampliar el bienestar de todos y todas. Es construir Patria y el futuro para las actuales y las futuras generaciones.

Hoy con sinceridad les digo, que amo a mi patria y a amo a mi pueblo y vamos a seguir haciendo política con amor y no con odio, amo la vida digna que estamos dibujando juntos y juntas, y no voy a traicionar, estaré a la altura de las circunstancias, no solo no les voy a defraudar, sino que vamos a seguir haciendo de México, el mejor país del mundo.

Amigos, amigas, les convoco a organizarnos, a que sigamos haciendo historia y a que siga encendida siempre, la llama de la esperanza .

¿Cómo va Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones 2024?

Según datos de la encuesta MetricsMx, el panorama para Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones 2024 es positivo, pues estos son los valores de la intención de voto nacional:

Claudia Sheinbaum: 59% a favor

Xóchitl Gálvez: 22.1% a favor

Jorge Álvarez Máynez: 3.8% a favor

Elecciones 2024 México: Lo que debes saber

Las elecciones 2024 México se llevarán a cabo el domingo 2 de junio y están organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Para las elecciones 2024 en México estarán en juego hasta 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se elegirán:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

A nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Chiapas

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.