La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la Ciudad de México (CDMX) tendrá el primer centro oncológico para la mujer en México.

Claudia Sheinbaum señaló que este centro será inaugurado en diciembre de 2025, y estará ubicado en donde anteriormente se encontraba el Hospital de La Pastora en CDMX.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum destacó que esto es parte de un proyecto que tiene como finalidad establecer un nuevo Modelo Universal de Atención del Cáncer de Mama.

México va por Modelo Universal de Atención del Cáncer de Mama: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que este día México dará un paso importante rumbo a establecer su nuevo Modelo Universal de Atención del Cáncer de Mama.

Esto con la inauguración de su primer centro oncológico para la mujer en la CDMX, sin embargo, el propósito será que cada estado del país cuente con uno de estos espacios.

La titular del Ejecutivo nacional destacó que este programa consiste en que todas las mujeres tengan acceso gratuito a:

estudios

diagnóstico

tratamiento

Además, se proyecta la compra de mil mastógrafos más, los cuales serán adquiridos entre 2026 y 2027.

El principal objetivo es salvar vidas, pues la presidenta Claudia Sheinbaum precisó que en México muere una mujer cada hora por culpa del cáncer de mama.