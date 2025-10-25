La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, sostuvieron una reunión institucional con el objetivo de fortalecer las acciones de apoyo y reconstrucción en las zonas afectadas por las recientes lluvias registradas en el estado.

Autoridades refuerzan apoyo en Hidalgo

Durante este encuentro, la presidenta reconoció el trabajo conjunto entre las autoridades estatales, federales y municipales para dar respuesta inmediata a las familias afectadas.

Gobierno de México y autoridades de Hidalgo entregaran apoyos el fin de semana a familias afectadas (Cortesía )

Asimismo, detalló que ya inició el censo en las localidades más afectadas para identificar daños y necesidades prioritarias. Además, el gobierno de México destinará los recursos necesarios para la reconstrucción total en las zonas.

Por su parte, el gobernador explicó que a partir de este fin de semana se comenzará con la entrega de apoyos económicos por parte de la Secretaría del Bienestar.

Julio Menchaca finalizó diciendo que miles de servidores públicos trabajan en labores de limpieza, reconstrucción y atención. Además, reafirmó su compromiso con la población para restablecer la normalidad lo antes posible.