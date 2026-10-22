La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Casa Tlalpan, señalada históricamente como símbolo de corrupción, será transformado en una sede de la Universidad Rosario Castellanos.

A través de un video en redes sociales, Claudia Sheinbaum confirmó que el espacio en Tlalpan será destinado a la educación de las juventudes, dejando atrás el pasado de corrupción y exceso de poder.

De la corrupción del pasado a la educación del presente. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum convertirá Casa Tlalpan en una sede de la Universidad Rosario Castellanos

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, informó que el gobierno federal invertirá cerca de 150 millones de pesos en Casa Tlalpan para convertirla en una sede de la Universidad Rosario Castellanos.

La presidenta Sheinbaum destacó que “lo que antes fue un símbolo de la corrupción, hoy será un pilar para el futuro de nuestras juventudes”, dada la historia de Casa Tlalpan desde su creación.

De acuerdo con la información, Casa Tlalpan comenzó a construirse durante la década de 1970, a los pies del Ajusco, y abarcaba una superficie superior a seis hectáreas. El complejo contaba con:

Casa principal

Discoteca

Helipuerto

Caballerizas

Plaza de toros

Casino

Alberca

Campo de tiro

Lagos artificiales

Invernadero

Espacios deportivos

Investigaciones en torno al predio revelaron operaciones ilegales y los bienes fueron restituidos al patrimonio federal. La Casa Tlalpan fue cedida a la nación mexicana mediante una donación en pago.

En el año 2000, el inmueble fue entregado a la Academia Mexicana de Ciencias, que estableció ahí su sede y rehabilitó diversas áreas, incluido un auditorio con capacidad para 500 personas.

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el conjunto de inmuebles de Casa Tlalpan será destinado a una sede de la Universidad Rosario Castellanos y a un bachillerato nacional.