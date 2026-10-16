Una nueva sede de la Universidad Rosario Castellanos será construida en la alcaldía de Tlalpan al sur de la Ciudad de México (CDMX) en la antigua propiedad de El Negro Durazo.

“Hoy por instrucciones de la presidenta de México se entrega todo el conjunto de inmuebles de este predio denominado Casa Tlalpan que tiene una superficie superior a 6 hectáreas (...) en este sentido se ha destinado como sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos” Mónica Fernández, directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado

Durante la conferencia mañanera del pueblo del viernes 16 de octubre se dio a conocer esta cesión del terreno del Negro Durazo, también albergará un Nuevo Bachillerato Nacional apegado a las artes y cultura.

La nueva sede estará ubicada en Los Cipreses s/n, km 23.5 de la Carretera Federal, San Andrés Totoltepec, Tlalpan, 14400, CDMX.

¿Qué tendrá la nueva sede de la Universidad Rosario Castellanos en Tlalpan?

Esta nueva sede de la Universidad Nacional de Rosario Castellanos que se construirá en el terreno de la antigua propiedad de Arturo Durazo Moreno apodado El Negro Durazo, tendrá diferentes amenidades como:

Edificio A- Escolar

Edificio B- Escolar

Edificio C-Escolar

Edificio C-Administrativo

Área Deportiva

Gimnasio al aire libre

Foro al aire libre

Jardín de lectura

Estacionamiento

Bici estacionamiento

Caseta de vigilancia

Auditorio

Predio para nueva preparatoria

Nueva sede de la Universidad Rosario Castellanos en Tlalpan (Especial)

Adicionalmente tendrá:

Edificio A con en su planta baja 20 Aulas de 40 alumnos; sanitarios hombre y mujer; 2 áreas Administrativas y en su planta alta 22 Aulas de 40 alumnos ; sanitarios hombre y mujer; área de usos múltiple

Edificio B en su planta baja con 5 Aulas de 40 alumnos ; núcleo sanitarios; laboratorio de I.A; laboratorio de Cómputo; sala de Juicios Orales, cabina de Radio; laboratorio de Turismo; cámara de Gesell y en planta alta; 11 Aulas de 40 alumnos y sanitarios

Edificio administrativo y un edificio de seminarios con 10 aulas de 30 alumnos; servicios Escolares; área administrativa; servicio Médico; cultura de paz; site; áreas deportivas con canchas de usos múltiples; andadores vehiculares; andadores peatonales; jardín de lectura; gimnasio al aire libre; auditorio; caseta de vigilancia; estacionamiento

Edificio de Posgrado

Edificio Anexo – Aulas

Cuarto de máquinas

Nueva sede de la Universidad Rosario Castellanos en Tlalpan (Especial)

¿Cuáles son las carreras de la nueva sede de la Universidad Rosario Castellanos?

Además se espera que la nueva Universidad Rosario Castellanos tenga en sus planes de estudios las siguientes carreras universitarias:

Licenciatura en Psicología

Licenciatura en Derecho y Criminología

Licenciatura en Administración y Comercio

Licenciatura en Turismo

Licenciatura en Economía y Desarrollo Sostenible

Donde se publicó la convocatoria el pasado 3 de julio de 2026, y el registro ocurrió del 3 al 10 de julio 2025 y el inicio del ciclo escolar fue el 31 de agosto de 2026.

Se espera que para marzo de 2027 se plantee que esta nueva sede de Tlalpan tenga una capacidad de 4 mil 800 lugares.