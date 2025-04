Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México aclara que carta al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no es para la senadora Andrea Chávez.

Esto después de que fue cuestionada por el contenido de la carta hacia Morena por las acusaciones en contra de la senadora Andrea Chávez por actos anticipados de campaña.

Por lo que desde su conferencia mañanera del pueblo del jueves 24 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum ya respondió el porque hizo esta carta.

En su respuesta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que la carta de Morena no es en contra de nadie en particular.

Además expresó que Andrea Chávez es una senadora joven de Morena que tiene “en tribuna espectaculares de defensa” del proyecto de la Cuarta Transformación.

Recalcó que la carta que escribió durante las vacaciones de Semana Santa 2025 hacia Morena fue porque muchos militantes del partido guinda “se están adelantando” en referencia a los actos de campaña anticipados.

Aseguró que esta carta hacia Morena no se trata de hacer comentarios en particular de sus militantes.

“La carta no es contra nadie en particular porque no. Andrea Chávez es una senadora joven que tiene intervenciones en tribuna espectaculares de defensa en nuestro proyecto es en general a muchos militantes de Morena que se están adelantando por un lado y no va dirigido a uno ni a otro ni se trata de hacer comentarios de uno ni de otro en primer lugar”