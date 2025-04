Andrea Chávez pide a Morena que “quiten su nombre de todo” pero insiste en que no violó la ley electoral

La senadora de Morena, Andrea Chávez, le dio una exclusiva a la periodista Azucena Uresti en su espacio de Grupo Fórmula; va a dejar de violar la ley electoral, luego de ser señalada por actos anticipados de campaña en el estado de Chihuahua.

El martes 8 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por el caso de Andrea Chávez en su conferencia mañanera, por lo que adelantó que enviará carta a la dirigencia de Morena para establecer reglas claras sobre el proceso de las elecciones 2027.

La presidenta de México se definió como una “modesta militante con licencia” de Morena, y aclaró que su propuesta a Luisa Alcalde no es una orden sino “una sugerencia”, ante lo cual ya respondió la senadora Andrea Chávez.

Andrea Chávez insistió en reiteradas ocasiones en el programa de Azucena Uresti en que no violó la ley electoral, luego del llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum al que hizo referencia la senadora del PAN, Kenia López Rabadán.

Sin embargo, casi al final de la mesa de debate en Grupo Fórmula, pidió a su equipo de Morena en Chihuahua quitar su imagen de las unidades de salud que circulan en Ciudad Juárez:

“Yo en este momento quiero, a través de este espacio, decirle a mi equipo en el estado de Chihuahua, que les pido que quiten mi nombre de todo, de todo, de todo, de todo. Yo feliz, pero no lo que no voy a permitir es que se le prive al pueblo chihuahuense el derecho que tiene a tener acceso a la salud, a enfermeros, a doctores, a un dispensario médico. Porque la gente que se atiende en estas unidades de salud es la gente que no ha tenido acceso a IMSS Bienestar porque la gobernadora no quiere suscribirse a IMSS Bienestar”.

Andrea Chávez