Gustavo Petro anunció en la CDMX que el Fondo de Cultura Económica (FCE), dirigido por Paco Ignacio Taibo II, editará su libro Economía Política de la Crisis Climática.

“Acabo de acordar la edición de mi libro ya terminado: “Economía Política de la Crisis Climática” que se editará en español en todo el mundo hispano" Gustavo Petro, expresidente de Colombia

A 24 días de concluir su mandato, Gustavo Petro destacó que la obra se publicará en español para toda la comunidad hispanohablante, con planes de traducirla a otros idiomas.

Durante su visita a la CDMX, Gustavo Petro también sostendrá encuentros con la diáspora colombiana, académicos y ofrecerá una conferencia magistral en la UNAM.

Gustavo Petro anuncia que el Fondo de Cultura Económica editará su libro

A 24 días de que concluyó su periodo como presidente de Colombia, Gustavo Petro llegó este 31 de agosto a la CDMX tras recibir un permiso especial del congreso nacional de su país.

A su arribo a la capital del país, Gustavo Petro se reunió con el director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II para acordar la edición de su último libro.

En torno a ello, el expresidente compartió un mensaje en el que sostuvo que ya cerró el acuerdo por medio del cual el FCE va a editar su libro titulado “Economía Política de la Crisis Climática”.

Como parte de la negociación, aseveró, quedó establecido que el material se editará en español para todo el mundo hispano, pero el plan es que se publique en otros idiomas.

En ese sentido, Gustavo Petro aseguró que el FCE opera a nivel mundial, pero se debe resaltar que solo cuenta con filiales en algunos países de Hispanoamérica y España.

Gustavo Petro acuerda con Paco Ignacio Taibo la edición de su libro (@petrogustavo/X)

¿Qué hace Gustavo Petro en la CDMX?

Como parte de su visita a la CDMX que inició este 31 de agosto y llegará a su fin el próximo 2 de septiembre, el expresidente de Colombia llevará a cabo distintas actividades.

Con respecto a ello, se ha dado a conocer que además del encuentro que ya realizó con Paco Ignacio Taibo II, Gustavo Petro estará presente en otros eventos y sostendrá algunas otras reuniones:

Encuentro con la diáspora colombiana que vive en la CDMX y otros estados del país

Conferencia magistral organizada por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) en el Auditorio Alfonso Caso de la UNAM

Reunión con la comunidad de activistas y académicos en México

Sobre la conferencia magistral que ofrecerá en la UNAM, adelantó que se centrará en el último capítulo de su libro que dijo, habla de cómo la “acumulación del capital nos lleva al fascismo”.