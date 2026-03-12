Se ha reportado la llegada temprana de sargazo a playas de Quintana Roo antes de las vacaciones de Semana Santa, siendo confirmada por la Secretaría de Turismo.

“Sí llegó más temprano el sargazo, es un fenómeno natural que nadie puede controlar, pero sí podemos controlar la respuesta” Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo

Y es que desde hace varios años, la presencia del sargazo a las playas del estado de Quintana Roo, se ha convertido en un problema para el turismo; pero ahora, llegó antes de lo previsto.

Secretaría de Turismo confirma llegada del sargazo antes de tiempo

Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, confirmó la llegada de sargazo antes de las vacaciones de Semana Santa a las playas del estado, aunque ya se realizan acciones para contenerlo.

No obstante, pese a la presencia del sargazo en Quintana Roo, un fenómeno natural que no puede evitarse, se informó que las zonas de playa mantienen semáforo verde para visitantes y próximos vacacionistas que se espera lleguen en Semana Santa.

Sargazo en Quintana Roo (@Esmaragdo Camaz)

Aunque algunos expertos en el tema, han pronosticado este año 2026 como el peor en la historia del Caribe mexicano respecto al tema del sargazo en las playas.

Pues aseguran que los arribos comenzaron desde el pasado mes de enero, y se han removido hasta el momento más de 5 mil 700 toneladas de sargazo, según datos de la Secretaría de Ecología.

Aunque aseguraron que la presencia del sargazo en las playas de Quintana Roo, no impide nadar o realizar actividades turísticas en la zona.