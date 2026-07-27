El Servicio Sismológico Nacional informó que Chiapas registra ya más de mil réplicas, tras el sismo del pasado 17 de julio con magnitud 7.4 en Ciudad Hidalgo.

Siendo la cifra precisa de réplicas derivadas del sismo de magnitud 7.4 de mil 38 réplicas en Chiapas registradas por el SSN hasta este lunes 27 de julio a las 8:00 de la mañana.

“Hasta las 08:00 horas del 27/julio/2026 se han registrado 1,038 réplicas del sismo de M 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas el 17/julio/2026, la más grande de magnitud M 6.5.”. Servicio Sismológico Nacional

Hasta las 08:00 horas del 27/julio/2026 se han registrado 1,038 réplicas del sismo de M 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas el 17/julio/2026, la más grande de magnitud M 6.5. — Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 27, 2026

Réplicas en disminución tras el sismo de magnitud 7.4 en Chiapas

Tras el nuevo reporte del registro de más de mil réplicas tras el sismo de magnitud 7.4 en Chiapas del SSN, estas se muestran en una disminución paulatina de movimiento telúrico.

Siendo aún la réplica de mayor magnitud la de 6.5 fue la que ocurrió el mismo viernes 17 de julio del sismo, tan solo apenas 32 minutos después, y que se localizó en la misma zona de ruptura en el Océano Pacífico, al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, cerca de la frontera entre México y Guatemala.

Por su parte, Protección civil mantiene los protocolos de monitoreo y supervisión en la región costera y en todo el estado de Chiapas, además de exhortar a la población a seguir las indicaciones, así como estar atentos a los reportes e indicaciones oficiales.