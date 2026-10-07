Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, y Emilia Esther Calleja Alor, directora de la CFE, explicaron las acciones que se implementarán para evitar nuevos apagones en la Península de Yucatán.

“Fue un problema en la transmisión, en una torre de transmisión, lo que ocasionó varias horas de falta de energía eléctrica. ¿Cómo se está reforzando esa zona? Uno, con la conexión de un gasoducto para llevar más gas hacia la Península, particularmente a Quintana Roo; y dos, con un trabajo que Luz Elena coordina con Emilia, para reforzar todo el sistema de transmisión y distribución” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este miércoles 7 de octubre, Claudia Sheinbaum explicó que los apagones recientes en la Península de Yucatán fueron ocasionados por problemas en la transmisión eléctrica y detalló las acciones que se implementarán para reforzar el suministro de energía en la región.

Este es el diagnóstico de la CFE por los apagones en la Península de Yucatán

De acuerdo con Emilia Esther Calleja Alor, directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se realizó un diagnóstico en cada una de las zonas de la Península de Yucatán donde se registraron interrupciones en el servicio eléctrico.

La funcionaria señaló que se reforzaron las cuadrillas en distintas regiones del país y que también se llevan a cabo trabajos de modernización y mantenimiento en las redes de distribución y transmisión.

Con estas acciones, la CFE busca atender las causas raíz de los problemas que ocasionaron las interrupciones en el suministro eléctrico.

“Mediante un diagnóstico en cada una de las zonas, específicamente en la Península de Yucatán, hemos reforzado con cuadrillas en toda la República y, además, con trabajos de modernización y mantenimiento en toda la red de distribución y transmisión. Con ello, estamos ya resolviendo las causas raíz que hemos detectado que ocasionaron las interrupciones” Emilia Esther Calleja Alor, directora de la CFE

¿Cuáles son las causas de los apagones en la Península de Yucatán? Esto dice la CFE

Por otra parte, Emilia Esther Calleja Alor explicó que un número importante de las interrupciones del servicio eléctrico en la Península de Yucatán están relacionadas con la vegetación de la zona.

La directora de la CFE señaló que, debido a las condiciones de humedad, la vegetación crece con rapidez y puede generar problemas en la infraestructura eléctrica, por lo que se realizan trabajos de poda en coordinación con los gobiernos estatales.

“Un gran número de ellas también tiene que ver con poda, porque tenemos que ver, digamos, por la condición de la zona. Sabemos que es una zona donde hay una vegetación muy vasta que crece con mucha rapidez derivado de la humedad” Emilia Esther Calleja Alor, directora de la CFE

Calleja Alor agregó que la CFE mantiene mesas de diálogo semanales con los gobiernos estatales para identificar nuevas necesidades y atender los problemas relacionados con el suministro de energía eléctrica.