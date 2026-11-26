Padres de Sofía Calderón habrían recibido ofrecimientos por hasta 600 mil pesos de presuntos funcionarios vinculados IMSS para frenar el proceso legal en su contra por la falta de órganos en la joven.

El abogado de la familia de la joven de 19 años que murió tras una cesárea en el Hospital de Ginecología y Obstetricia 23 del IMSS en Monterrey, señaló a su vez que el expediente tendría varias inconsistencias.

Caso Sofía Calderón: ofrecen 600 mil pesos a padres de la joven para frenar proceso legal contra el IMSS

El abogado de la familia de Sofía Calderón, Gerardo Rincón Flores, dio a conocer que los padres de la joven habrían recibido llamadas para ofrecer dinero a cambio de frenar el proceso legal contra el IMSS.

De acuerdo con lo señalado, las ofertas habrían sido hechas presuntamente por personas vinculadas al IMSS, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre este señalamiento.

La petición a los padres de Sofía Calderón sería detener “esto”, con referencia al proceso legal por la extracción de los órganos, lo que el abogado rechazó, ya que no se va a recuperar la vida de la joven madre de 19 años.

Caso Sofía: ofrecen 600 mil pesos a sus padres para frenar proceso legal contra el IMSS (Captura de pantalla)

El litigante sí confirmó que el IMSS se ha puesto en contacto con los padres de Sofía Calderón para devolver los órganos de la joven, aunque cuestionó que en primer lugar para qué los habrían extraído.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no ha dado a conocer los avances de la investigación, más allá de que la FGR en el estado tiene conocimiento del caso.

Caso Sofía Calderón: padres de la joven denuncian ante la FGR irregularidades en clínica del IMSS

La familia de Sofía Calderón también presentó una denuncia ante la FGR por presuntas irregularidades que podrían significar tráfico de órganos en la clínica en la que se practicó la cesárea.

Esto debido a que hay muchas inconsistencias en el expediente, como que la joven no estaba enferma al momento de su ingreso y las córneas no debían retirarse.

Por ello, tanto los padres de Sofía Calderón como su pareja y padre de su hijo, exigen justicia, ya que acusan que también se le retiraron los pulmones.