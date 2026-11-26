Sobre el caso Sofía Calderón, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) rechazó la acusación de haber ofrecido dinero a los padres de la joven para retirar la denuncia por su necropsia.

Mediante un comunicado, el IMSS reiteró sus condolencias por la muerte de la madre de 19 años tras complicaciones en una cesárea y aseguró que mantiene su disposición de acompañar a sus familiares.

Además, renovó su intención de modificar el formato de la autorización de autopsia, ya que, repitió, se informó a la familia de Sofía Calderón el procedimiento conforma a la Ley General de Salud.

IMSS rechaza haber ofrecido dinero a padres de Sofía Calderón para frenar denuncia

Este jueves 26 de noviembre, tras darse a conocer la denuncia de los padres de Sofía Calderón, el IMSS afirmó que ningún servidor de su plantilla ofreció dinero para frenar la denuncia.

IMSS responde a acusación de ofrecer dinero a padres de Sofía Calderón (IMSS Nuevo León)

El IMSS aseguró que no condicionan ningún apoyo, además de que se ha mantenido en comunicación con la familia de Sofía Calderón, tanto con su pareja como con sus padres.

Explicó que sólo el 19 de noviembre, funcionarios del IMSS se reunieron con la pareja de Sofía Calderón para entregarle su expediente, mientras que con sus padres hablaron por teléfono.

Referente a la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron que los familiares de Sofía Calderón están en su derecho de acudir con las autoridades.

Por lo que el IMSS colaborará plenamente con la investigación y la información que la FGR requiera, aunado a que se turnó el caso a sus áreas de investigación para deslindar responsabilidades.

Caso Sofía Calderón: Esto dice la Ley General de Salud sobre las autopsias

El IMSS reiteró que la familia de Sofía Calderón firmó la autopsia el 19 de julio, con base en el artículo 350 BIS 2 de la Ley General de Salud, que en ese caso se limitaba a tórax y abdomen.

Al respecto, dicho artículo menciona que la práctica de necropsias requiere consentimiento de la pareja, hermanos o ascendientes y descendientes, como padres e hijos, salvo que exista una orden judicial.

ARTÍCULO 350 bis 2. Para la práctica de necropsias en cadáveres de seres humanos se requiere consentimiento del cónyuge, concubinario, concubina, ascendientes, descendientes o de los hermanos, salvo que exista orden por escrito del disponente, o en el caso de la probable comisión de un delito, la orden de la autoridad judicial o el Ministerio Público. Ley General de Salud

En el comunicado resaltaron que la información que recibió la familia de Sofía Calderón sobre la necropsia habría sido muy técnica y no suficiente para darles certeza.