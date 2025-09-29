El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar anunció que la Comisión de Hacienda fue convocada para sesionar y votar el dictamen de reformas a la Ley Aduanera. Como parte de este fortalecimiento al sistema aduanal, adelantó que impulsará la creación de un grupo especial dentro de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el legislador, esta comisión estaría dedicada exclusivamente a investigar y sancionar delitos fiscales, con el objetivo de actuar con mayor rigor contra quienes afectan las finanzas públicas.

El combate a la evasión y la elusión fiscal es la columna vertebral del paquete económico Alfonso Ramírez Cuéllar

Los delitos fiscales que busca frenar Ramírez Cuéllar

Ramírez Cuéllar recalcó que la optimización del sistema aduanal, junto con la comisión especializada en la FGR, permitirá aumentar la recaudación y garantizar un comercio exterior limpio y transparente. El diputado destacó que la iniciativa busca poner un alto a tres problemas graves:

El huachicol fiscal en combustibles, que ha generado redes criminales.

La manipulación de importaciones temporales que provoca pérdidas en sectores como el calzado y el textil.

El “huachicol de azúcar”, que impacta a los productores nacionales.

Alfonso Ramírez Cuéllar propuso la creación de una comisión especializada en la FGR para combatir delitos fiscales. (Cortesía)

Finalmente, resaltó que la creación de una comisión especializada es un “imperativo nacional”, al igual que la conformación de un Consejo Aduanero, con el objetivo de dar puntual seguimiento y sancionar con firmeza delitos como el contrabando, la evasión y la facturación simulada.